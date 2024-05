Primorci v Prekmurju vabijo na tekmovanje v kuhanju mineštre

Društvo Primorcev v Prekmurju vabi skupine z Goriškega na tekmovanje v kuhanju primorske mineštre, ki bo na sporedu v soboto, 1. junija, v kraju Pince Marof južno od Lendave.

Gre za društvo, ki ga sestavljajo potomci Primorcev, ki so se po prvi svetovni vojni naselili v Prekmurju. Zelo si želijo, da bi se njihovega praznika udeležile tudi skupine z Goriškega, kajti radi bi utrdili ali navezali stike z ljudmi s Krasa ali Brd, torej iz krajev, ki so jih morali zapustiti njihovi predniki.

Omeniti gre, da so kljub stoletni ločenosti prebivalci iz dveh vasic v Prekmurju (Pince Marof in Benica) ostali še vedno »pristni« Primorci. To se občuti že iz njihovega govora, ki nima skoraj nič prekmurskega. Njihova govorica še vedno zveni po goriško in kraško.

Sodelujoče ekipe se bodo zbrale v Pince Maerofu med 10. in 11.30 uro, kuhanje pa se bo začelo kmalu zatem. Vso opremo za kuhanje in glavne sestavine za mineštro bodo nudili prireditelji tekmovanja, moštva naj s seboj prinesejo le začimbe, ki jih mislijo uporabiti.

Podrobnejše informacije in prijavnico nudita goriška urada ZSKD in ZSKP. Interesenti lahjko obiščejo tudi spletno stran pi-prekmurje.si/). Prireditelji sprejemajo prijave do sobote, 25. maja.