Želi si solidarne občine in stavi na trajnostni turizem

»Občinska enotnost želi Števerjancem zagotoviti občino, ki bi imela posluh za vse skupine in bi namenjala evropska, državna in občinska sredstva tudi za projekte, ki se ne merijo le v kilometrih asfalta in tonah betona, temveč ki bi zagotavljali večjo kvaliteto življenja občankam in občanom. Solidarnost namreč ne sme biti zgolj beseda na papirju, odražati se mora tudi v dejanjih,« je povedala Maja Humar, števerjanska županska kandidatka Občinske enotnosti, na prvem volilnem shodu, ki je potekal v torek na Bukovju. Poleg nje je na srečanju v imenu Občin dske enotnosti spregovoril Joško Terpin, ki ji je čestital za kandidaturo in poudaril, da bi si zaradi svojega znanja in navdušenosti nedvomno zaslužila izvolitev.

Maja Humar je kandidaturo sprejela »iz občutka odgovornosti do skupnosti, ki se rodi na osnovi ideje o pomembnosti aktivnega državljanstva«. Aktivno državljanstvo, pravi Humarjeva, ni le politična participacija, udeleževanje volitev, referendumov ali spremljanje političnega dogajanja.

»Bistvo aktivnega državljanstva je, da imamo možnost sodelovati pri odločanju oz. vplivanju na odločitve, ki se sprejemajo v demokratičnem, družbenem prostoru. Zame je to najžlahtnejši način, s katerim naj udejanjim demokracijo,« je še povedala števerjanska županska kandidatka.