Prihodnji torek ob navzočnosti ministrice odprtje Rafutskega parka

Rafutski park v Novi Gorici bodo slavnostno odprli prihodnji torek (2. aprila) ob navzočnosti ministrice za kulturo Republike Slovenije Aste Vrečko, so danes sporočili z Mestne občine Nova Gorica. Slovesnost bo namenjena predvsem medijem in vsem, ki so prispevali k prenovi parka. Za širšo javnost odprtje organizirajo v obliki brezplačnih vodenih ogledov po parku, in sicer od torka, 2. aprila, do sobote, 6. aprila (z izjemo petka), ob 10. uri in ob 17. uri (razen v torek, ko bo samo ob 17. uri).

»Z obsežno obnovo osrednjega dela Rafutskega parka z vilo smo zagotovili možnost ogleda tega izjemno dragocenega koščka naravne in kulturne dediščine,« so med drugim zapisali v sporočilu za javnost. Parkovni kompleks Rafutskega parka z vilo, ki ima status naravne vrednote državnega pomena in kulturnega spomenika lokalnega pomena, predstavlja enega zanimivejših dediščinskih kompleksov v Sloveniji. Za čezmejni prostor pa prenovljen parkovni kompleks pomeni predvsem močan povezovalni element ter izjemno obogatitev prostora in turistične ponudbe obeh Goric.