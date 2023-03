Prijeli moškega in žensko, za katerima je bila razpisana evropska tiralica

Na podlagi evropskega naloga so novogoriški policisti včeraj okoli 14. ure v Novi Gorici prijeli moškega in žensko, ki sta sicer državljana Slovenije, a so ju očitno iskali v drugi državi, zato so jima odvzeli prostost, povzemajo Primorske novice poročanje Radia Robin.

Na novogoriški policijski upravi so potrdili, da so njihovi policisti in kriminalisti moškega in žensko prijeli na podlagi evropskega naloga za prijetje in predajo.

Oba so nato privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku novogoriškega okrožnega sodišča, ki bo odločil o predaji v državo, ki zahteva njuno izročitev.

Predstavnik za medije novogoriške policijske uprave Dean Božnik je še dodal, da bodo več pojasnil v zvezi s prijetjem podali v ponedeljek.