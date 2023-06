Priprave na EPK 2025 pomembno napredujejo

»Evropska prestolnica kulture 2025 Nova Gorica – Gorica je doslej pokazala resno zavezanost projektu in pomemben napredek,« so v torek sporočili z Evropske komisije. Ekipa EPK 2025 Nova Gorica – Gorica (Zavod GO! 2025 in EZTS GO) je namreč skupaj z obema županoma, Samom Turelom in Rodolfom Ziberno, 16. maja letos pred mednarodno strokovno komisijo poročala o razvoju projekta, v torek pa je komisija objavila spodbudno poročilo. To je bil drugi monitoring omenjenega projekta, saj so prvega opravili oktobra 2021, končno ocenjevanje pa je napovedano za november 2024.

Poročilo Evropske komisije ceni pomembne korake, ki so bili storjeni pri pripravi programa in čestita ekipi EPK 2025, da so skupaj določili jasno razdelitev nalog in potek dela ter poenostavili zapleteno upravljanje čezmejne prestolnice. Zapisali so še, da cenijo angažiranost pri podpisovanju projektnih pogodb tako z javnimi zavodi kot z nevladnimi organizacijami. Strokovnjaki, med katerimi jih ima večina izkušnje z različnimi platmi organizacije Evropskih prestolnic kulture, so ocenili, da je bil dosežen napredek tudi na področju obveščanja in vključevanja lokalnega okolja, pri čemer posebej izpostavljajo delo novogoriškega Xcentra. Odbor prepoznava napredek, dosežen pri vzpostavljanju mednarodnih mrež s kadrovsko krepitvijo in tesnejšimi povezavami z evropskimi kulturnimi centri ter kulturnimi mrežami. Posebej cenjeno je tudi učenje novogoriške ekipe iz izkušenj prejšnjih EPK. Poročilo poziva župana Nove Gorice in Gorice, naj okrepita pogajanja za pridobitev dodatnih državnih proračunskih sredstev, potrebnih za uresničitev programa iz prijavne knjige. Celotno ekipo poročilo spodbuja, naj posebno pozornost nameni programu EPIC – Evropski platformi za interpretacijo 20. stoletja. Strokovnjaki poročilo sklenejo s spodbudno oceno zavezanosti čezmejne ekipe “zgodbi brez meja” in spodbujajo Novo Gorico in Gorico 2025, da postaneta laboratorij za druga obmejna mesta v Evropi in po svetu.

Manjka 6,5 milijona evrov

Na poročilo Evropske komisije se je že odzvala slovenska ministrica za kulturo Asta Vrečko. »Veseli nas, da projekt EPK, za katero smo lani namenili 10 milijonov evrov, tako dobro napreduje. Delno poročilo Evropske komisije ugotavlja, da je čezmejni projekt dobro zastavljen, ob tem pa gre največja zasluga in naša zahvala vsem udeleženim v pripravo projekta,« pravi ministrica, ki verjame, da bo leto 2025 v Novi Gorici in Gorici res nekaj posebnega.

Direktor Zavoda GO!2025 Gorazd Božič je včeraj poudaril, da je poročilo Evropske komisije v prvi vrsti pohvala za opravljeno delo v zadnjem letu, kjer se je pokazala predanost celotne ekipe. »S tem smo potrdili, da delamo v redu in da delamo dobro. To je najbolj objektivna ocena, ki jo v tem trenutku lahko prejmemo za naše delo,« dodaja Božič, ki hkrati priznava, da so evropski strokovnjaki ugotovili, da za projekt EPK 2025 Nova Gorica-Gorica manjka 6,5 milijona evrov. »Obe občini, predvsem novogoriška, intenzivno delata, da bi pridobili dodatna državna sredstva. Verjamem, da bosta pri tem tudi uspešni. Načeloma gre za sredstva slovenske države, če bodo tudi italijanska, še toliko bolje,« meni Gorazd Božič. Po njegovih besedah je Italija za projekt namenila 3 milijone evrov direktno iz EZTS GO, denar pa pričakujejo tudi preko dežele Furlanije Julijske Krajine. Na naše vprašanje, ali je spodbudno poročilo s strani Evropske komisije izboljšalo odnose med Zavodom GO!2025 in novogoriško mestno občino in ali je ocena občine o delu zavoda zdaj boljša, pa je odgovoril: »Občina ne podaja ocene delovanja zavoda. Če govorimo o strokovnih zadevah, ki jih izvajamo, tudi Evropska komisija pravi, da delamo dobro, in za tem stojimo. Zelo odkrito smo namreč povedali, kaj počnemo, kako to počnemo, kaj naj manjka, kje vidimo težave, zato smo bili tudi nagrajeni. Pri drugih EPK je bila v tej fazi razvoja projekta Evropska komisija običajno zelo kritična. Ne vidim razlogov, da bi se politiziralo oziroma medijsko obračunavalo na našem projektu.«

Vse poteka po časovnici

Župan Mestne občine Nova Gorica Samo Turel je včeraj dejal, da se bodo na podlagi šestih priporočil Evropske komisije lahko res dobro pripravili na končno ocenjevanje, ki bo novembra 2024, ter da bo to pozitivno in tudi finančno nagrajeno. »Zadovoljen sem predvsem z vsebinskim delom napredka projekta, ki tudi odraža dober program Prijavne knjige EPK,« je poudaril. Župan občine Gorica Rodolfo Ziberna pa je dodal, da vse poteka po časovnici ter zavrnil namige, da naj bi nekateri projekti zamujali. Pomembno sporočilo drugim evropskim mestom, ki jih deli meja, komisija vidi tudi v dokončanju obnovitvenih del na območju Trga Evrope/Transalpina, saj ima prav to območje simbolno in sporočilno moč, s katero kultura presega zgodovinske ločnice. Direktorica EZTS GO Romina Kocina je ob tem dejala, da »zadnje priprave na gradbena dela na Trgu Evrope napredujejo v skladu s časovnico«, zato ostaja optimistka.