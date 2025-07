Pripravljajo se na porast prometa po 15. avgustu

Med zadnjo julijsko soboto so se soočili s povečanim prometom, sicer še precej več vozil pričakujejo v prihodnjih tednih. Zaradi tega je v prejšnjih dneh goriška prefektka Ester Fedullo sklicala srečanje, na katerem so se zbrali predstavniki vseh pristojnih služb in varnostnih organov. Posebno pozornost so namenili učinkom, ki jih bo na promet v nekdanji goriški pokrajini, imelo zaprtje hitre ceste H4 med Razdrtim in Ajdovščino (v smeri iz Slovenije proti Italiji), do katerega bo prišlo 15. avgusta. Zapora bo predvidoma trajala približno sto dni, v tem času bodo na odseku čez Rebrnice izvedli razna obnovitvena dela.

Srečanja na prefekturi so se udeležili predstavniki kvesture, karabinjerjev, gasilcev, prometne, mejne in železniške policije, civilne zaščite, občin Gorica, Gradišče, Tržič, Ronke in Vileš. Navzoči so bili tudi zastopniki podjetja Autostrade Alto Adriatico, ki posebno gost promet pričakujejo 2., 9., 23. in 30. avgusta.

V prvi polovici avgusta bo promet povečan v smeri vzhoda, največ avtomobilov pričakujejo ob sobotah. Še posebej bodo pod pritiskom cestninske postaje v Vilešu, Redipulji in pri Moščenicah.

V drugi polovici avgusta bi se lahko razmere poslabšale zaradi zapore na hitri cesti H4 v Sloveniji. Največ težav pričakujejo pri Moščenicah ob sobotah in tudi nedeljah, ko se bodo proti domu vračali številni turisti, ki so dopust preživeli v Sloveniji, Hrvaški in drugih državah Balkana in Vzhodne Evrope. Pri Moščenicah bi lahko prišlo do zastojev in vrst, ki bodo v popoldanskih urah lahko dolge tudi do šest kilometrov. Z avtoceste bodo odstranili nekaj gradbišč, v Redipulji bodo dodali še eno stezo, da bi povečali pretočnost cestninske postaje.

Določili alternativne poti

Med srečanjem na prefekturi so pripravili tudi plan alternativnih poti, po katerih bodo varnostni organi in upravitelji avtoceste v sodelovanju z občinami in civilno zaščito usmerjali avtomobiliste, če bo na avtocesti A4 prihajalo do posebno velikih zastojev. Posebno pozornost bodo namenili težkim vozilom, ki po zapori na hitri cesti H4 ne bodo smeli voziti mimo Rebrnic po vzporedni regionalni cesti. Tovornjaki, namenjeni v Gorico, se bodo morali odpraviti v Italijo po Fernetičih, kar pomeni, da bodo zatem prečkali tudi cestninsko postajo pri Moščenicah, kjer tudi zaradi tega pričakujejo še posebno gost promet. Prefektka Ester Fedullo je vse sogovornike pozvala k sodelovanju, ki bo še posebej pomembno pri izmenjavi podatkov o morebitnih zastojih, tudi v primeru učinkov na promet zapore pri Rebrnicah, in pri posledičnem sprejemanju ukrepov za povečanje pretočnosti.

Kot običajno bo med avgustovskimi vikendi pod pritiskom tudi krajevno cestno omrežje, saj v primeru zastojev na avtocesti Google Maps in ostali strežniki z geografskimi podatki radi preusmerjajo vozila na krajevne ceste.