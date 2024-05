Prirejajo tečaje za glasbene talente z vsega sveta

V Palači Strassoldo na Trgu sv. Antona bo po zaslugi kulturnega društva Piccolo Opera Festival zaživela mednarodna akademija za glasbo GO! Borderless Opera Lab v okviru projekta BorGO Live in s pomočjo sredstev iz razpisa Borghi. Na akademiji za glasbo bodo ponujali dvoletna tečaja za visoko izobraževanje iz petja in odrskega menedžmenta, ki ju posvečajo mladim talentom z vsega sveta. Vpis na tečaj petja je možen do 15. junija, na tečaj odrskega menedžmenta pa do 15. julija na spletni strani kulturnega društva piccolofestival.org.

Predavanja se bodo odvijala med oktobrom in aprilom (predvidenih je 400 ur predavanj), od maja do junija bo na vrsti delovna praksa (200 ur). Tečaje bodo vodili prestižni profesorji glasbe, med katerimi tudi bas Roberto Scandiuzzi in mezzosopranistka Bernarda Fink. Tečaj odrskega menedžmenta bosta oblikovala med drugimi Giulio Ciabatti in Paolo Vitale.

Na akademiji bodo tkali vezi z drugimi izobraževalnimi ustanovami in gledališči znotraj in izven italijanskih meja, prirejali bodo več glasbenih dogodkov tudi v luči EPK 2025 z namenom povečevanja kulturne ponudbe goriškega prostora.