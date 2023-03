Pristal več metrov pod cesto

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores in gasilci so danes zjutraj malo pred 7. uro posredovali pri Romansu, kjer je na nekdanji pokrajinski cesti št. 6 v Tržaškem drevoredu, ki iz Verse pelje v Medeo, voznik izgubil nadzor nad avtomobilom in zapeljal z vozišča, pri čemer je pristal več metrov nižje na travi ob grmovju. Na kraj sta prihitela reševalno vozilo in zdravniški avtomobil. Voznika, ki je bil ukleščen med razbitine, so iz avtomobila potegnili gasilci, pri čemer so morali uporabiti hidravlično orodje. Priletel je reševalni helikopter, s katerim so poškodovanega voznika prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo.

Gasilci so odpravili posledice nesreče, karabinjerji pa preiskujejo njene vzroke.