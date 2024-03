Pristojni prebivalce pozivajo k upoštevanju navodil med nedeljsko evakuacijo v Novi Gorici

V Novi Gorici bodo tri neeksplodirane letalske bombe na območju novogoriške železniške postaje onesposobili v nedeljo. Prebivalce so v občini na današnji novinarski konferenci znova pozvali, da dosledno upoštevajo navodila pristojnih služb. Na slovenski strani bosta vzpostavljeni rdeča in rumena cona, ki segata do 600 metrov od najdenih bomb.

Na slovenski strani bosta vzpostavljeni dve varnostni območji, je pojasnil vodja evakuacije Simon Vendramin. V rdečem območju, ki sega 400 metrov od najdenih bomb, bo zapovedana popolna evakuacija prebivalcev. Za rumeno območje, ki je od bomb oddaljeno od 400 do 600 metrov, bo medtem veljal ukrep zaklanjanja, kar pomeni, da se bodo te osebe med 9. in predvidoma 14. uro morale zadrževati v notranjih prostorih in ne bodo smele na prosto. Konec nevarnosti bo oznanila sirena.

Vendramin je prebivalce v rdeči coni pozval, da pred evakuacijo zaprejo okna, spustijo rolete, ugasnejo gospodinjske aparate in luči ter pred odhodom zaklenejo stanovanja. Prebivalce v rumeni coni je medtem pozval, da ne zapuščajo stanovanja od prvega zvoka sirene, ki bo oznanil začetek nevarnosti, do preklica nevarnosti. Prebivalce v rdeči in rumeni coni je prosil, da vsa osebna vozila odstranijo izven obeh con in poskrbijo za domače živali.

»Jaz se predvsem obračam na vse prebivalce, ki so zajeti v te varnostne ukrepe, in jih res pozivam in lepo naprošam, da upoštevajo vsa navodila. Prebivalce v coni, kjer bo potrebna fizična evakuacija, prosim, da se res umaknejo na varno. Prebivalce v drugi coni, kjer je odrejeno zaklanjanje, pa medtem prosim, da teh nekaj ur preživijo v svojih stanovanjih in ne hodijo ven,» je občane nagovoril župan Mestne občine Nova Gorica Samo Turel.

Načelnik Policijske postaje Nova Gorica Sejad Jušić je medtem zatrdil, da bodo policisti na območju evakuacije izvajali poostren nadzor. »Policija bo varovala premoženje in pomagala pri evakuaciji. Naša primarna naloga bo izvajanje nalog varovanja življenja in premoženja predvsem na območju rdeče cone. S svojim delom bomo pri evakuaciji pomagali tudi pripadnikom civilne zaščite, ki bodo v tem času tudi sami aktivno izvajali svoje naloge na tem območju,» je poudaril.

Kdor ne bo upošteval odredbe civilne zaščite, ki bo izdana za ta dan in bo veljala ob popolni omejitvi gibanja v rdečem območju in o zaklanjanju v rumenem območju, bo s tem storil prekršek, za katerega je najnižja predpisana globa 1000 evrov. Policija bo območje nadzirala tudi z droni, za vse ostale pa bo zračni prostor zaprt. V primeru pojavov drugih dronov bodo policisti to dosledno in strogo sankcionirali, je dejal Jušić.

Poveljnik državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Darko Zonjič je na novinarski konferenci pojasnil, da bodo pirotehniki danes začeli z izkopom jam za nevtralizacijo in uničenje bomb. Pri tem bo sodelovalo 14 pripadnikov NUS in dva pripadnika bombne enote.

V nedeljo bo najprej na vrsti 100-kilogramska bomba, ki so jo našli nazadnje. Zaradi poškodovanega vžigalnika jo bo treba razstreliti na mestu najdbe. V ta namen bodo pirotehniki izkopali šest metrov globoko luknjo, kamor bodo premestil bombo, jo zavarovali z zaščitnim materialom in zasuli. Nato jo bodo nadzorovano razstrelili pod zemljo. Ob tem bodo tudi merili potresnice in v primeru, da bo šlo kaj narobe, bodo naprave to zaznale, je zatrdil Zonjič.

Sledila bo onesposobitev ameriške in nato angleške letalske bombe, ki pa ne bosta razstreljeni. Pirotehniki ju bodo poskusili onesposobiti na mestu najdbe in varno prepeljati na poligon za dokončno uničenje.

Med nedeljsko operacijo bodo v novogoriški občini javnost o dogajanju obveščali z dvema novinarskima konferencama. Prve se bosta okoli 7. ure zjutraj v Novi Gorici udeležila župana Nove Gorice in Gorice Turel in Rodolfo Ziberna. V najkrajšem možnem času po koncu operacije bodo sklicali drugo, ki se je bosta ponovno udeležila oba župana, goriški prefekt in pirotehniki, so pojasnili na občini.