Privabiti in »prestreči« želijo tudi avtodomarje

Krivulja se je začela vzpenjati že pred koronavirusom, pandemske omejitve in spomin nanje pa so še dodatno prispevali k želji po neodvisnih in samostojnih potovanjih. Zato se v Italiji, Sloveniji in tudi drugod po Evropi v zadnjih letih vse več ljudi odloča za nakup oz. najem avtodoma, bivalnega kombija ali počitniške prikolice, ki omogočajo bolj sproščeno in neobvezujoče dopustovanje. Tega trenda se zavedajo tudi na goriški občini, kjer nameravajo v vidiku Evropske prestolnice kulture 2025 razširiti in preurediti postajališče za avtodome na Drevoredu Oriani. Predlog za obnovitvena dela je dal goriški klub ljubiteljev avtodomarstva Antica Contea, ki je strokovnjaku zaupal izdelavo osnutka načrta in ga je nato izročil Občini Gorica.

Predlog, ki so ga predstavili včeraj ob navzočnosti župana Rodolfa Ziberne in občinskega odbornika Francesca Del Sordija, predvideva ureditev štirinajstih parkirnih prostorov za avtodome. Ob tem predlagajo preureditev priključkov za elektriko, svežo vodo, izpust odpadne vode in fekalij, za nadgradnjo pa še postavitev info točke, avtomata s pijačami in prigrizki, polnilnice za električna kolesa, miz za piknikovanje in košev za ločeno zbiranje odpadkov. Ob naštetem bi namestili še dva prostora za žar in okrog območja zasadili živo mejo, ki bi postajališče za avtodome ločevala od tamkajšnjega parkirišča za avtomobile. Dobrodošel bi bil tudi sistem za videonadzor. »Občina Gorica je zgornji del tega parkirišča že pred dvajsetimi leti namenila avtodomarjem, zdaj pa je čas, da se to območje preuredi. Golo parkirišče namreč danes ne zadošča: avtodomarji si želimo udobnih in urejenih površin, kjer lahko preživljamo prosti čas sami ali v družbi,« je povedal Riccardo Di Nardo, predsednik goriškega kluba ljubiteljev avtodomarstva Antica Contea, ki šteje petdeset članov, na Facebooku pa ima skoraj tisoč sledilcev.

»Predlog kluba Antica Contea je dobrodošel in smiseln. Zaradi EPK 2025 pričakujemo v Gorici povečan obisk turistov, tudi takih, ki potujejo z avtodomi, zato moramo biti pripravljeni, da jih sprejmemo. Avtodomarski turizem je v vzponu, kot pričajo tudi podatki o prodaji in oddajanju teh vozil. Povpraševanje je močno naraslo in z njim tudi ene,« pravi občinski odbornik Del Sordi, župan Ziberna pa meni, da bo mogoče s primerno promocijo postajališča »prestreči« tudi turiste iz srednje in severne Evrope, ki so namenjeni v Istro ali druge kraje. »Med potjo bi se lahko ustavili in nekaj dni preživeli tudi v Gorici,« je prepričan Ziberna, ki med prednostmi postajališča na Drevoredu Oriani izpostavlja tudi neposredno bližino Doline Korna in tamkajšnjega parka, ki naj bi ga odprli jeseni.Koliko pa bo preureditev postajališča stala in kje bodo našli denar? »Potrebnih bo okrog 150.000 evrov. Iz osnutka projekta bomo zdaj izdelali dokončnega in Deželo FJK zaprosili za prispevek, del denarja bomo že vključili v letošnji proračun. Želimo si namreč, da bi bilo postajališče preurejeno do leta 2025. Časa sicer ni dosti, a tudi dela niso preveč zahtevna,« poudarja Del Sordi.