Vsa gradbena dela so se zaključila, tako da je prizidek ob doberdobski nižji srednji šoli končno vseljiv. Doberdobski župan Fabio Vizintin je podpisal sklep, s katerim je prižgal zeleno luč za uporabo šolskih prostorov v novem šolskem letu, ki se za doberdobske nižješolce začenja v četrtek, 12. septembra.

Župan pojasnjuje, da so v prejšnjih tednih dokončali dela na strehi šolskega poslopja in na protipožarnem sistemu. »Prizidek je končno uporaben, saj je prestal vsa predvidena tehnična preverjanja. Streha ne pušča in protipožarni sistem deluje,« pravi Vizintin, ki je izredno zadovoljen, da je prizidek končno vseljiv, saj so imeli z njegovo gradnjo kar nekaj težav - zgodba o širitvi nižje srednje šole se je začela leta 2008.