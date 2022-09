Promet končno nemoteno stekel

V Ulici Aquileia med trgoma Divisione Mantova in Umberto Saba v Gorici se je zaključila obnova pločnika, tako da je včeraj promet ponovno speljan po celotnem cestišču. Gradbeni delavci so v četrtek popoldne preplastili z novim asfaltom rob vozišča ob pločniku, kar je povzročilo vrsto zastojev, saj je bil promet speljan izmenično enosmerno. V večernih urah so že odstranili varnostne mreže ob robu gradbišča, s čimer so nadaljevali in zaključili včeraj zjutraj, ko je promet spet nemoteno stekel. Dela se nadaljujejo v Ulici Carso in na na Trgu Bernardelli.