Prometna »revolucija« v središču Gorice se je začela. Včeraj je postal enosmeren odsek Korza Italia med križiščema z ulicama XXIV maggio in Diaz.Zjutraj so se delavci občinske cestarske službe lotili dela; z modro barvo so zarisali nova parkirna mesta proti plačilu, z rumeno parkirna mesta za invalide in taksije, z belo pa parkirna mesta, ki so namenjena raztovarjanju in natovarjanju blaga. Na levi strani cestišča glede na novo smer vožnje z juga proti severu so z belo barvo zarisali kolesarsko stezo, ki se bo tako nahajala med robnikom zelenic oz. pločnikov in eno vrsto parkirnih mest.Mestni redarji so že v soboto in nedeljo postavili več prometnih znakov s prepovedjo parkiranja za včerajšnji dan; lastniki so pravočasno premaknili vse parkirane avtomobile z izjemo enega, ki ga je včeraj dopoldne odpeljala avtovlečna služba – njegov lastnik je ob tem dobil še globo. Urejanje odseka med ulicama XXIV maggio in Diaz se bo predvidoma zaključilo danes, zatem se bodo delavci premaknili naprej proti železniški postaji. Ker je za prihodnje dni napovedano slabo vreme, bi lahko urejanje enosmernega prometa doživelo nekajdnevni zastoj. Za zaris nove talne signalizacije na celem Korzu Italia bodo predvidoma potrebovali tri tedne, v primeru slabega vremena tudi kak dan več.