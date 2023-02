Proslava na krilih dijaške ustvarjalnosti

Jezik, glasba, gledališče in literatura. Prešernova proslava, ki so jo v soboto v Kulturnem domu oblikovali dijaki in profesorji slovenskih višjih srednjih šol v Gorici, je zaobjela prav vse oblike kulturnega izražanja. Praznik slovenske kulture in besede so s svojimi talenti počastili dijaki vseh višješolskih smeri, v goste pa so povabili tudi tržaška pisatelja Dušana Jelinčiča in Marija Čuka.

Na jutranjem srečanju, ki sta ga vodila Janina Marušič in Marco Fior, je na oder najprej stopil kvintet violin (sestavljali so ga Makrina in Jakob Quinzi, Athena Picech, Niccolò Kolata in Anisja Volčič), ki je zaigral slovensko himno. Sledil je nastop pevke Gioie Rozic, ki je ob klavirski spremljavi Nikol Zotti zapela Cohenovo Hallelujah. Licejska gledališka skupina Krilati Oreh, ki jo v okviru gledališke delavnice vodi profesorica Tjaša Ruzzier, je nato predstavila tri znane prizore iz Hamleta, in sicer poroko med Klavdijem in Gertrudo, samogovor Biti ali ne biti ter Ofelijin obup ob Hamletovi smrti.

Osrednja gosta dijaške Prešernove proslave sta bila Dušan Jelinčič in Marij Čuk, ki sta v pogovoru z urednico Založbe Mladika Nadio Roncelli predstavila svoja romana Šepet nevidnega morja, dvanajst tablet svinca in Črni obroč.

Med dogodkom so tudi nagradili dijake, ki so se udeležili likovnega, fotografskega in literarnega natečaja Pot do človeka, ki ga posvečajo spominu na dijakinjo Živo Srebrnič. Tema letošnjega natečaja je bila Strah in pogum. Nagrado za najboljše likovno delo je prejela Giorgia Calligaris iz 4. gimnazije klasičnega liceja Primoža Trubarja, na drugo mesto se je z grafičnim izdelkom uvrstil Paolo Kaurin, dijak 5. razreda zavoda Jurij Vega, tretje mesto pa je s fotografijo o požganem Krasu zasedla Sofia Buna, dijakinja 3. razreda turistične smeri zavoda Žiga Zois. Profesorska komisija, ki je ocenila literarne izdelke, je dodelila tretjo nagrado ex aequo; prejela sta jo Daniel Chiocca iz 5. razreda zavoda Jurij Vega in Agnese Remec iz 2. razreda turistične smeri zavoda Zois. Tudi na drugo mesto sta se uvrstili dve literarni deli, in sicer zapis Jurija Kavčiča, dijaka 2. razreda smeri uprava, finance in marketing zavoda Zois, in delo Sarah Marras iz 2. klasičnega liceja. Prvo nagrado je prejela Apokrifna pridiga, ki jo je napisal Lapo Farolfi, dijak 4. razreda znanstvenega liceja. Ob koncu je na oder stopil harmonikar Alex Gergolet.