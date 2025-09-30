Prosto prehajanje meja temelj evropskega povezovanja

Na Trgu Evrope / Transalpina so skupaj z njim poudarili pomen prostega prehajanja meje, ki ga predvideva schengenski sporazum in je med temelji Evropske unije, v Trgovskem domu pa so ga seznanili z zgodovino poslopja in hkrati goriških Slovencev. Gorico je v ponedeljek, 29. septembra, obiskal nekdanji predsednik italijanske vlade in evropski komisar za gospodarstvo Paolo Gentiloni, ki je bil v večernih urah v Kulturnem centru Lojze Bratuž gost srečanja iz niza v organizaciji goriške nadškofije Evropa - Kulture v dialogu. Gentiloniju so vprašanja o aktualnih temah postavljali mladi, sicer bomo o srečanju še poročali.

Takoj po prihodu v Gorico se je Gentiloni odpravil na Trg Evrope / Transalpina, kjer ga je pričakal novogoriški župan Samo Turel. Gentilonija je pospremil na ogled komaj prenovljene železniške postaje, nakar sta na skupnem trgu izpostavila pomen čim tesnejšega čezmejnega sodelovanja in dialoga med Slovenijo in Italijo. Z željo po povezovanju in preseganju meja seveda niso nikakor v sozvočju ponovno vzpostavljene mejne kontrole, ki so ravno na Goriškem še posebej moteče. Tudi med včerajšnjim Gentilonijevim obiskom je bilo ob trgu več karabinjerjev, tako da je bil nekdanji predsednik vlade presenečen nad njihovo prisotnostjo na tako simbolnem kraju.

Po obisku skupnega trga se je Gentiloni v družbi Livia Semoliča, deželnega tajnika SKGZ in soorganizatorja niza srečanj Evropa - Kulture v dialogu, nekdanjega senatorja Alessandra Marana in Roberta Furlanuta iz skupine I visionari odpravil v goriško mestno središče. Sprehodil se je po osrednjem delu Ljudskega vrta, ki je poimenovan po Dimitriju Volcicu, nato pa mimo kipov Simona Gregorčiča in Maxa Fabianija do Trgovskega doma, kjer je gosta v Feiglovi knjižnici nagovorila direktorica NŠK Luisa Gergolet. Gentiloniju je orisala zgodovino Trgovskega doma in mu skupaj s Semoličem spregovorila tudi o prisotnosti in vlogi slovenske narodne skupnosti v Gorici skozi čas. Gentiloni se je sicer v preteklosti ukvarjal tudi z vprašanji, vezanimi na življenje Slovencev v Italiji.

Zadnji gost bo Enrico Letta

Niz Evropa - Kulture v dialogu se bo nadaljeval 27. oktobra v Kulturnem domu, kjer bo na sporedu pogovor z nekdanjim predsednikom italijanske vlade Enricom Letto. Pokrovitelja niza sta podjetja A2a Life Company in zadruga Coop Alleanza 3.0. Niz prirejajo v sodelovanju s številnimi partnerji, med katerimi so Slovenska kulturno-gospodarska zveza in Svet slovenskih organizacij ter druge slovenske ustanove. Pred nekaj več kot dvema tednoma so pa gostili evropsko komisarko za širitev EU Marto Kos.