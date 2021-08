Prostovoljci goriške Karitas v nizkem startu

Pandemija koronavirusa je pahnila v težave veliko družin in posameznikov. Da je število revnih poskočilo, potrjujejo tudi pri goriški nadškofijski Karitas, kjer se v poletnem času pripravljajo na »novo sezono«. S prihodom bolj hladnih mesecev se namreč ponavadi število potrebnih pomoči, ki jo nudi Karitas, poveča, zato so njeni prostovoljci že v nizkem startu.

Goriška nadškofijska Karitas nudi ljudem v stiski, ki živijo v Gorici in okoliških občinah, kar nekaj storitev: ob svetovalnicah v različnih župnijah imajo v Gorici, Tržiču, Gradišču in Červinjanu tudi štiri solidarnostne trgovine. V Ulici Faiti v Gorici so lani odprli solidarnostno trgovino za otroke do 12. leta starosti, v Kapucinski ulici pa so pred kratkim odprli tudi prostore Hiše sv. Frančiška, v katerih bi radi sprejemali brezdomce, a jim je pandemija prekrižala načrte. Ob tem Karitas skrbi še za dormitorij Faidutti na Placuti, kjer gostijo trenutno osem ljudi, in za dormitorij Vescovini v Tržiču, kjer v tem času prenočuje pet ljudi.

»Poletje je bolj umirjen čas, saj v domovih in emporijih beležimo nekaj manj obiskov. Običajno se situacija poslabša jeseni, oktobra in novembra, tako da je naše poletno delovanje skoraj v celoti usmerjeno v to obdobje,« je za Primorski dnevnik povedal direktor goriške nadškofijske Karitas Renato Nucera. V svetovalnicah so nekaj več obiskov zabeležili februarja in marca, kjer so našteli tudi 80 obiskov mesečno, v zadnjem obdobju pa se je število znižalo, saj so junija zabeležili 54 obiskov, kar je nekako tudi povprečno število v normalnih – nekoronskih – pogojih. Podoben trend beležijo tudi v emporijih: v goriški solidarnostni trgovini v Ulici Faiti so januarja zabeležili 294 obiskov, maja 301, v juniju pa spet 290. Prav tako tudi v Tržiču so v obdobju, ko je koronavirus bolj razsajal, zabeležili okrog 205 obiskov mesečno, junija pa jih je bilo »samo« 184. V Gorici se solidarnostnega emporija poslužuje 774 ljudi, medtem ko ga v Tržiču obiskuje okrog 500 oseb v stiski. Solidarnostni emporij deluje tudi v Gradišču, kjer so v prvih šestih mesecih letošnjega leta vseskozi imeli 142 obiskov mesečno, medtem ko so v Červinjanu v juniju zabeležili kar 81 obiskov več kot v prvih petih mesecih leta.