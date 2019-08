Prostovoljci ne gredo na oddih

Čeprav se v poletnem času večini mudi na počitnice, je še vedno mogoče najti posameznike, ki neutrudno in vztrajno skrbijo za tiste, ki so potrebni pomoči. Tak je primer prostovoljcev goriške nadškofijske Karitas, ki vse leto pomagajo siromašnim in so jim za oporo v vsakdanjem življenju ‒ oskrbujejo jih s hrano, nudijo jim prenočišča ter jih vključujejo v svet dela. O tem smo se pogovorili z direktorjem goriške nadškofijske Karitas, duhovnikom Renatom Nucero. »Kot dobro vemo, je danes v Italiji vse manj priložnosti za delo. Tudi v Gorici je občutiti ta problem. Pomembno pa je, da se zavedamo, da se revščina ne kaže izključno v pomanjkanju denarja. Večkrat je osamljenost ‒ v vseh pomenskih odtenkih besede ‒ še najhujši nasprotnik, proti kateremu se je človek v življenju primoran boriti. Najpomembnejše je, da se človek zaveda težav bližnjega in da je z drugimi solidaren, da jim pomaga,« še pojasnjuje duhovnik Renato Nucera. Revnim z Goriškega pomagajo tudi kapucini: v menzi na Trgu sv. Frančiška v Gorici vsak dan nahranijo okrog 40 ljudi. Kapucinska menza skrbi v glavnem za revnejše domačine, za prebežnike pa pripravljajo hrano v Podturnu; s tamkajšnjo župnijo sodelujejo tudi prostovoljci iz Štandreža.

Več v četrtkovem Primorskem dnevniku.