Protestni shod za zaščito javnega zdravstva

»Položaj javnega zdravstva v Furlaniji - Julijski krajini je čedalje slabši. To še zlasti velja za Goriško. Trend oddajanja storitev zasebnim zdravstvenim ustanovam je v porastu, kar občanom ne prinaša nič dobrega. Javni zdravstveni sistem je vse bolj razdrobljen, zato je privatizacijo treba ustaviti,« opozarja Daniela Careddu, članica deželnega Odbora za zdravje FJK in njegove goriške podružnice, ki v sredo, 13. marca, ob 17. uri prireja protestni shod pred goriško mestno hišo. Pobudo je že podprlo več združenj in levosredinskih oz. opozicijskih svetniških skupin, organizatorji pa se nadejajo, da se jim bodo do srede pridružili še novi ter da bo udeležba občanov na shodu množična.

Odločitev za shod je padla po treh srečanjih na temo zdravstva, na katerih je bil govor o njegovih pomanjkljivostih in posledičnih težavah, s katerimi se spopadajo občani. »Na zadnjem srečanju je izstopal podatek, da se je v zdravstvenem okrožju za zgornje Posočje število družinskih zdravnikov drastično zmanjšalo. Leta 2019 jih je bilo 53, letos jih je ostalo le 31. Zaradi tega se je samo v Gorici znašlo brez družinskega zdravnika več kot 3000 ljudi, ta podatek pa se bo s časom gotovo povečal, saj se bodo upokojili tudi nekateri drugi zdravniki,« opozarjajo predstavniki odbora in dodajajo, da so ambulante zdravstvenega varstva Asap samo mašilo, ki ne rešuje problema. Zdravniki v njih se namreč izmenjujejo in dejansko ne poznajo pacientov, pa tudi nimajo dostopa do njihovih zdravstvenih kartotek. »Kaže, da gre za birokratsko težavo, treba pa jo je rešiti, saj gre za informacije, do katerih morajo imeti zdravniki nujno dostop,« je prepričana Careddu.

Na včerajšnji tiskovni konferenci so spomnili tudi na neljub dogodek izpred nekaj tednov, ko se se številni občani – med njimi je bilo veliko starostnikov – že zgodaj zjutraj zbrali pred pristojnim uradom v Ulici Vittorio Veneto v upanju, da jim bodo dodelili družinskega zdravnika, po večurnem čakanju pa so jim povedali, da so bila vsa prosta mesta že oddana čez noč na platformi Sesamo. »To je sramotno, zlasti do starejših občanov, ki ne znajo uporabljati tehnologije,« pravijo protestniki.Organizatorji protesta med težavami izpostavljajo še dolge čakalne dobe – po podatkih zdravstvenega podjetja za Tržaško in Goriško Asugi pridejo bolniki do ambulantnih storitev v roku, ki ga predvideva napotnica, v 75 odstotkih primerov, pri tem pa se morajo z lastnimi prevoznimi sredstvi pogosto peljati v druge kraje v deželi. »Še slabše je z onkološkimi operacijami: rak prostate se v predvidenem času operira le v 17,9 odstotka primerov, rak dojke pa v 50 odstotkih primerov,« še navaja Daniela Careddu.