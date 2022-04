Protipožarne poti potrebne vzdrževanja

Ronški občinski svet je v prejšnjih dneh izglasoval dve resoluciji, ki jih je predlagal občinski svetnik Renato Chittaro in ki zadevajo gašenje gozdnih požarov. S prvo resolucijo so iz Ronk pozvali deželno upravo, naj poskrbi za očiščenje zaraslih protipožarnih poti, ki so speljane po Krasu in ki so že petnajst let neustrezno vzdrževane. Vsebino resolucijo je pred dnevi povzel deželni svetnik Diego Moretti, ki je tudi sam pozval deželo, naj ustrezneje poskrbi za protipožarne poti. Moretti je tudi poudaril, da je projekt o ponovni uvedbi paše na Goriškem Krasu zelo uspešen in da bo njegova veljavnost zapadla čez nekaj mesecev, zaradi česar bi ga veljalo obnoviti. Obnove je po Morettijevih besedah potrebna tudi konvencija med deželo in gasilci glede gašenja gozdnih požarov, ki je zapadla pred poldrugim letom. Deželni odbornik Riccardo Riccardi je Morettiju zagotovil, da bo konvencija obnovljena v kratkem.

Druga resolucija, ki jo je predlagal Chittaro, je zadevala tečaje gašenja gozdnih požarov. »Civilna zaščita organizira tečaje gašenja gozdnih požarov samo v Paluzzi v Karniji, vendar jih mi že nekaj let prosimo, naj jih prirejajo tudi na Krasu, in sicer v sprejemnem centru Gradina v Doberdobu,« pojasnjuje ronški občinski svetnik Renato Chittaro, sicer so med zadnjim zasedanjem ronškega občinskega sveta prav vsi svetniki podprli njegovo resolucijo z zahtevo po organizaciji tečajev gašenja tudi na Krasu; občinska uprava jo je zatem posredovala deželi in civilni zaščiti. V okoliš Kras-Soča so poleg Ronk vključene še občine Doberdob, Foljan-Redipulja, Zagraj, Sovodnje in Špeter ob Soči.