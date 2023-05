Prvi čezmejni festival sakralne glasbe

Člani Mešanega pevskega zbora Amorvincit, ki deluje kot sekcija Kulturnega društva Sanje, prirejajo prvi čezmejni tekmovalni festival sakralne glasbe, ker želijo aktivno sodelovati pri Evropski prestolnici kulture 2025. Tako bo v soboto, 13. maja, ob 17.45 v baziliki na Sveti Gori osrednji svečani koncert najboljših zborov sakralne glasbe na čezmejnem območju, skladatelj Patrick Quaggiato pa je ekskluzivno za ta festival skomponiral novo skladbo, himno festivala Amor Vincit Omnia v treh jezikih – latinščini, slovenščini in italijanščini, ki jo bodo na koncu svečanega koncerta po razglasitvi rezultatov in podelitvi nagrad v skupni mogočni, preko 140-članski zasedbi, krstno izvedli vsi nastopajoči skupaj.

Obširna zakladnica zborovske sakralne glasbe je nastajala skozi stoletja in predstavlja temelje evropske kulture, v sodobnem času pa jo dopolnjujejo mlajši avtorji, a zanimanje za njeno poustvarjanje, kljub izjemni kvaliteti in raznolikosti, peša. Za interpretacijo sakralne glasbe se odločajo večinoma cerkveni zbori, pri katerih večino pevskega programa predstavlja liturgična glasba skozi celotno cerkveno leto, kar predstavlja za zbor velik pevski zalogaj, zato si le redki lahko privoščijo poseganje po zahtevnejši sakralni glasbi, kar zmanjšuje nabor izvajalcev in s tem pogostost in seveda tudi kakovost izvajanja zahtevnejše sakralne glasbe. Zato želijo organizatorji s prvim čezmejnim festivalom sakralne glasbe spodbuditi redno delujoče ljubiteljske zbore k izvajanju sakralnih skladb ter jih nagraditi za dobre dosežke, poleg tega pa spodbuditi čezmejno medkulturno sodelovanje in se pripraviti na vrhunec Evropske prestolnice kulture v letu 2025.

Kot pojasnjuje Iztok Bizjak, predsednik Mešanega pevskega zbora Amorvincit in upravnega odbora festivala, so nanj povabili zbore iz obmejnih območij vzdolž zahodne slovenske meje in sicer iz Goriške, Kraške in Primorsko-Notranjske regije v Sloveniji ter z območij Trbiža, Čedada, Gorice, Tržiča in Trsta v Italiji. Izmed šestih najboljših uvrščenih na osrednji koncert v soboto na Sveti Gori bo strokovna komisija izbrala tri še posebej odlične, ki jih bodo tudi nagradili. »Veseli nas, da so se že na prvi festival prijavili najkvalitetnejši zbori in je imela komisija res težko delo pri izboru tistih, ki so se uvrstili na finalni zaključni koncert,« poudarja Bizjak. Na Sveti Gori bodo v soboto nastopili Moški pevski zbor Srečko Kosovel iz Ajdovščine, Vokalna skupina DiVoX iz Nove Gorice, Mešani pevski zbor Obala Koper, Vokalna skupina Euphonia iz Špetra ob Soči, Zbor Renato Portelli iz Mariana in Mešani pevski zbor Hrast iz Doberdoba. Zbori bodo ves program izvedli a capella. Med zasedanjem žirije bo nastopil tudi Mešani pevski zbor AmorVincit iz Nove Gorice. Dogodek bo v celoti posnel radijski program RTV Slovenije.