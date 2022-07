Prvi dve obsodbi in ena pogoditev za Stefanovo smrt

Na goriškem sodišču se je včeraj s prvimi razsodbami zaključila predhodna obravnava zaradi smrti Stefana Boghesa, 13-letnega dečka, ki se je julija 2020 tragično ponesrečil v parku palače Coronini Cronberg v Gorici. Sodnica Flavia Mangiante je odredila sojenje zoper devet obdolžencev, obenem je sprejela zahtevo treh obdolžencev, ki so zaprosili za alternativni postopek za izvršitev kazni. Direktor Fundacije Coronini Cronberg Enrico Graziano je med obravnavo pristal na pogojno zaporno kazen, tako da je bil naposled obsojen na eno leto, enajst mesecev in deset dni zapora. Eno leto in deset mesecev zapora je posledica obtožbe nenamernega umora, medtem ko je kršitev varnostne zakonodaje prispevala še en mesec in deset dni zaporne kazni.

Za alternativni postopek, ki predvideva skrajšanje predvidene zaporne kazni, sta zaprosila tudi tehnika Federico Costadura in Matteo Turcutto, ki sta leta 2019 pripravila oceno tveganja v parku Coronini. Javna tožilka Ilaria Iozzi je za njiju zahtevala triletno pogojno zaporno kazen. Costadura je bil na koncu obsojen ne dve leti in osem mesecev zapora, medtem ko je Turcuttova kazen dveletna. Oba bosta lahko vložila priziv za znižanje kazni, medtem ko je za Graziana kazen dokončna. Costadura in Turcutto sta bila obsojena tudi na plačilo 50.000 evrov odškodnine, sicer bo dokončen znesek določen v okviru civilnega postopka.

SOJENJE ODREJENO TUDI ŽUPANU

Za vse ostale obtožence, med katerimi so poleg župana Rodolfa Ziberna, ki je tudi predsednik Fundacije Coronini Cronberg, še ostali člani njenega kuratorija Bruno Pascoli, Marco Menato, Raffaella Sgubin, Maddalena Malni, Maurizio Boaro, deželna odbornica Tiziana Gibelli in Simonetta Bonomi, direktorica Zavoda za varstvo kulturne dediščine za Furlanijo - Julijsko krajino, je sodnica odredila sojenje, ki se bo začelo 13. januarja 2023.

V dopoldanskem delu včerajšnje obravnave je prišlo do krajšega zastoja, saj je bil eden izmed odvetnikov odsoten zaradi okužbe s covidom-19. Javna tožilka Ilaria Iozzi je zahtevala, da se obravnava vseeno začne, saj je po njenih besedah okuženi odvetnik poslal sodišču samo potrdilo, ki mu ga je izdalo zdravstveno podjetje, namesto da bi poskrbel tudi za predložitev izida brisa, s katerim bi potrdil, da je še vedno okužen. Sodnica je ugodila zahtevi javne tožilke, tako da je zatem obravnava nemoteno stekla. V nadaljevanju so spregovorili odvetniki, ki so predstavili stališča svojih strank, nakar je v večernih urah sodnica podala svojo odločitev.Iz postopka sta bila že lani izključena dva nekdanja člana kuratorija Fundacije Coronini Cronberg – nekdanji vodja deželnega spomeniškega varstva Corrado Azzolini in nekdanji deželni odbornik za kulturo Gianni Torrenti. Lanskega marca so na goriškem sodišču na predlog državnega tožilca odredili ustavitev postopka tudi za vzgojitelja, ki sta 22. julija 2020 sledila orientacijskemu teku skupine otrok, med katerimi je bil tudi Stefano Borghes. Na sodišču so ocenili, da sta mlada vzgojitelja Gabriele Brumat in Andrea Gaudenzi ustrezno nadzorovala otroke med igro. Poleg tega sta list s številko postaje orientacijskega teka namestila na vodnjak, tako da so lahko vsi otroci prišli do njega brez težav; sodnik je presodil, da to dejanje ni bilo neprevidno. V okviru preiskave se je izkazalo, da vodnjak ni bil ustrezno zaščiten; pokrov bi moral zdržati vsaj 250 do 300 kilogramov teže, vendar se to ni zgodilo, ker je bil dotrajan in bi ga morali že zdavnaj zamenjati.

NIKOLI VEČ PODOBNIH NESREČ

V sodni dvorani sta bila včeraj navzoča tudi Stefanova starša. V njunem imenu je ob zaključku obravnave spregovoril odvetnik Salvatore Spitaleri. »Ne moremo izražati zadovoljstva zaradi obsodb, saj je proces vezan na smrt trinajstletnega dečka, po drugi strani jemljemo na znanje, da je sodnica potrdila ugotovitve javnega tožilstva glede pomanjkljivosti na področju varnosti,« je poudaril odvetnik, po katerem si Stefanova družina želi le, da bi se podobni dogodki nikdar več ne ponovili.