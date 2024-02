Prvi sprehod po slovenski Gorici lepo uspel

Sobotni sprehod po severnem predelu slovenske Gorice, ki ga je priredila Zveza slovenskih kulturnih društev, je zelo dobro uspel. Veliko je bilo udeleženk in udeležencev, ki jih je Aldo Rupel pospremil od Severne železniške postaje do Travnika in Raštela.

Prva postaja je bila družinska hiša Bratuževih, od koder se je sprehod nadaljeval do Dijaškega doma, nadalje do Goriščka in Korna, kjer sta pred prvo svetovno vojno domovala Glasbeno in pevsko društvo ter Glasbena šola. Sledili so sedeži slovenskih društev in drugih manjšinskih ustanov, vključno s Kulturnim domom, ter svetoivanska cerkev.

Rupel je predstavil zgodovino posameznih krajev in stavb, predstavitev je obogatil z zanimivimi anekdotami ter osebnimi izkušnjami. Skratka, zanimiva in dobrodošla pobuda ZSKD, kateri bodo sledili sprehodi še po drugih predelih mesta, kjer je slovenskih živelj prisoten in vsestransko dejaven. Udeleženci sprehoda so dobili vodnik Slovenski obraz Gorice, katerega slovenska izdaja je pravkar doživela ponatis. V petek, 1. marca, ob 18.30 pa bo v Trgovskem domu še predstavitev italijanske različice vodnika Il volto sloveno di Gorizia, na katero so povabili tudi goriškega in novogoriškega župana.