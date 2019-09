»Prvič Donatini, drugič Cossutta«

V goriški sekciji ANPI-VZPI se nadaljuje preverjanje seznama 655 imen, ki so vklesana v lapidarij v goriškem Spominskem parku. »Za nekatere izginule sta vklesani po dve imeni. Prvi tovrstni primer smo odkrili že leta 1994, zatem so sledili še štirje. Šesti primer smo odkrili v letih 2016/2017,« pravijo predstavniki borčevske zveze in pojasnjujejo, da so celotno dokumentacijo v prejšnjih dneh izročili goriški prefekturi in odboru svojcev deportirancev v Jugoslavijo. Na njihovem seznamu so se znašli Tommaso Blundetto oz. Bruncetto, Luigi Carini oz. Casini, Armando Donatini oz. Cossutta, Giovanni Licitra oz. Citra ter Romeo Delfio oz. Delfio Romeo; vsi omenjeni so živeli v Gorici. Šesti primer zadeva Francesca Gagliata oz. Galiota, ki se je rodil v kraju Ferla pri Sirakuzi in je umrl v Gorici 27. marca 1945, kar pomeni, da ni umrl med deportacijo v Jugoslaviji. »Armando Donatini se je na lapidariju znašel tudi s priimkom mame Cossutta, na kar smo že leta 1994 opozorili občinsko upravo. Naša raziskava potrjuje, da odbor svojcev deportirancev ni opravil vseh potrebnih preverjanj na imenih, ki so bila vklesana v lapidarij,« pravijo predstavniki zveze ANPI-VZPI, po katerih je predsednik zveze Lega nazionale Luca Urizio junija napovedal, da bodo z lapidarija odstranili samo imena nekaterih izginulih, za katere so njihovi potomci opozorili, da ne sodijo na lapidarij. »V resnici bi morala odbor svojcev deportirancev in občinska uprava z lapidarija odstraniti tudi vseh šest imen, za katera smo ugotovili, da se podvajajo,« zaključujejo predstavniki zveze ANPI-VZPI.