Prvič presegli prag 70 odstotkov ločenih odpadkov

Delež ločeno zbranih odpadkov je v letu 2024 na Goriškem prvič presegel prag 70 odstotkov. Po podatkih, ki so nam jih posredovali iz podjetja za okoljske storitve Isontina ambiente, so lani prebivalci občin, ki so nekoč spadale pod Pokrajino Gorica, v povprečju ločili 70,10 odstotka vseh proizvedenih odpadkov. Leta 2023 je bil povprečni delež ločenih odpadkov v 25 občinah 67,85-odstoten.

Količina proizvedenih odpadkov pa narašča

Ob deležu ločenih odpadkov pa še vedno narašča količina proizvedenih odpadkov, kar je sicer splošen pojav: leta 2023 je vsak prebivalec goriške pokrajine v povprečju proizvedel 508,1 kilograma odpadkov, lani pa 528,3 kilograma.

Med 25 občinami nekdanje goriške pokrajine so v lanskem letu najboljši rezultat na področju ločevanja odpadkov dosegli v Moraru, kjer je delež ločenih odpadkov kar 85,74-odstoten (leta 2023 je bil 81,79-odstoten), sledita občina Špeter ob Soči (82,93 odstotka) in Zagraj (82,09 odstotka). Med devetimi občinami, ki so presegle 80 odstotkov ločenih odpadkov, je tudi Doberdob, kjer je bil delež sortiranih odpadkov lani 80,67-odstoten.

V Sovodnjah jih je najmanj

V ostalih dveh slovenskih občinah - v Števerjanu in Sovodnjah - je bil lani delež ločenih odpadkov 77,16 oz. 75,15-odstoten; v primerjavi z letom 2023 sta obe občini izboljšali svoj rezultat. Sovodenjci pa imajo drug primat, in sicer najnižjo količino proizvedenih odpadkov na prebivalca na Goriškem. Lani so jih proizvedli 365,5 kilograma na občana, leto prej pa 345,8 kilograma. V Števerjanu je bilo lansko povprečje 392,4 kilograma (leto prej 397,6), v Doberdobu pa 426,3 kilograma (leta 2023 446,3).