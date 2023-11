Prvo razstavo posvečajo Craliju

V pričakovanju na Evropsko prestolnico kulture 2025 bodo poskrbeli za več razstav, ki jih bodo postavili na ogled v Gorici, Novi Gorici in v sosednjih krajih. Goriška občina je sicer že organizirala tri razstave, ki bodo zaživele prihodnje leto in leta 2025, vendar njihova lokacija še ni bila določena. Za financiranje projekta, vrednega 1,2 milijona evrov, je goriška občina zaprosila za pomoč Deželo Furlanijo - Julijsko krajino.

Prva razstava, ki jo bodo postavili na ogled v Gorici, nosi naslov Crali. Življenje za futurizem (Crali. Una vita per il Futurismo). Posvečena bo futurističnemu slikarju Tulliu Craliju. Za postavitev bo poskrbela založba Edizioni della Laguna oziroma njen direktor Marino De Grassi. Razstavili bodo tudi likovna dela, ki doslej še niso bila postavljena na ogled, odkriti bo mogoče tudi marsikaj novega iz življenja goriškega likovnika. Od marca do septembra 2024 bodo razstavili več kot 200 likovnih del, številna bodo dali na razpolago Cralijevi sorodniki. Jeseni bo prišla na vrsto razstava Ungaretti in Kras (Ungaretti e il Carso). Na ogled bo med oktobrom 2024 in majem 2025.