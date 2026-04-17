VREME
DANES
Petek, 17 april 2026
Iskanje
Zaščita živali

Psička Nina bo morala počakati na novi narok

Poziv na sredino obravnavo na goriškem tožilstvu ni bil veljavno vročen

Aleksija Ambrosi |
Gorica |
17. apr. 2026 | 10:40
    Z leve Giovanna Marchi, Roberto Arduini, Michele Pezone in Maddalena Bosio (TIBALDI)
Dark Theme

Spor o dodelitvi psičke Nine se bo na sodišču nadaljeval čez približno dva meseca. Sodnica Giulia Francescon je namreč vrnila žogo tožilstvu, saj poziv na sredino obravnavo ni bil veljavno vročen. »Poziv ni vseboval obvestila obtoženima, da lahko imenujeta odvetnika po lastni izbiri, zato mora postopek steči znova,« je povedala Giovanna Marchi, odvetnica para iz Štandreža, ki se že od lanskega leta bori, da bi mu bila psička vrnjena. Nino so med tem spet zaupali družini iz Krmina, ki ji je bila žival decembra 2024 odvzeta zaradi domnevnega zanemarjenja. Na včerajšnjem naroku so bili navzoči tudi odvetnik Michele Pezone iz zveze Lega Nazionale Difesa del Cane, ki namerava v postopek vstopiti kot civilna stranka, Maddalena Bosio (Lega antivivisezione) in Roberto Arduini (Animalisti italiani).

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: