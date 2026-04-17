Za vedno je odšla Marija Ferletič

V tržiški bolnišnici je v četrtek umrla družbena in politična delavka Marija Ferletič. V Doberdobu se je rodila 4. julija 1935. V Gorici je zaključila učiteljišče, nakar se je zaposlila najprej na doberdobski in nato na goriški občini, kjer je uspešno opravila natečaj za funkcionarja. Leta 1954 se je vključila v sindikalno organizacijo CISL, kjer je bila več let aktivna. Leta 1965 je bila na listi SDZ izvoljena v doberdobski občinski svet, leta 1970 pa v pokrajinski svet. Leta 1975 je bila ponovno izvoljena v doberdobski občinski svet na listi Slovenske skupnosti, v kateri je nato opravljala razne funkcije. Bila je najprej v pokrajinskem in nato tudi v deželnem vodstvu stranke lipove vejice. Na goriški pokrajini je bila nekaj časa tudi odbornica, zadolžena je bila za šolstvo, kulturo, šport in turizem. Od leta 1984 do leta 1996 je bila tri mandate predsednica Sveta slovenkih organizacij.

Potem ko se je zaposlila na goriški občini, se je v Gorico tudi preselila. Leta 1980 je bila v Tržiču ustanovljena televizija Telemare, ki jo je v naslednjih letih Marija Ferletič prevzela in skrbela zanjo. V zadnjih letih je njeno zdravstveno stanje začelo pešati, tako da se ni več pojavljala v javnosti.