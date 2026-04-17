V Gradežu Planet Funk, Nek in Benji & Fede

V Gradežu so v sredo, 15. aprila, predstavili program poletnih dogodkov. Navzoča sta bila župan Giuseppe Corbatto in deželni odbornik Sergio Emidio Bini.

Med dogodki, ki bodo popestrili, gradeško poletno sezono, so omenili 25. mednarodni shod gasilskih sil, ki bo potekal med 14. in 17. majem. Med 29. majem in 2. junijem bo gradeško mestno središče gostilo enogastronomsko prireditev Friuli Doc Spring Edition. V nedeljo, 7. junija, bo na sporedu letalski spektakel Air Show z udeležbo eskadrilije Frecce tricolori. Med poletjem se bo zvrstilo več degustacijskih in tudi plesnih večerov. V njihovo organizacijo bodo vložili tristo tisoč evrov, nekateri izmed njih bodo proti plačilu. Na prireditvenem prostoru Parco delle Rose bo v torek, 17. julija, koncert benda Planet Funk. V nedeljo, 26. julija, bo nastopil pevec Nek. V ponedeljek, 3. avgusta, bo turiste in druge obiskovalce nasmejal komik Antonio Ornano. V sredo, 5. avgusta, bo v Gradežu nastopila pevka Rùsca Magdi, med 19. in 20. avgustom bo potekala glasbena prireditev Grado Green Live, med katero bo na sporedu brezplačni koncert dvojice Benji & Fede.

Konec avgusta bo Gradež gostil triatlonsko tekmo. Med 23. in 25. oktobrom bodo prišli na svoj račun ljubitelji vina s prireditvijo Le Calli di Bacco.