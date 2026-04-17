V Pevmski park dovažajo zemljo z gradbišča parkirišča

V Pevmski park bodo dovažali rodovitno zemljo z gradbišča parkirišča na območju nekdanje drevesnice gozdarske policije, ki se nahaja nekaj sto metrov stran. V prejšnjih dneh so zaradi tega travnik in območje ob igralih v Ulici Forte del Bosco ogradili z oranžno ograjo in prepovedali dostop, kar je presenetilo marsikaterega od številnih sprehajalcev, ki dnevno obiskujejo to zeleno območje.

Gradbena dela na parkirišču na območju nekdanje drevesnice, ki bo namenjeno predvsem obiskovalcem parka Viatori, so se začela februarja in bodo trajala 210 dni, kar med drugim piše na tabli, ki so jo postavili pred komaj ograjenim predelom Pevmskega parka.

V pristojnih deželnih uradih so nam pojasnili, da je zemlja na območju nekdanje drevesnice zelo rodovitna, zaradi česar so se odločili, da je ne bodo odpeljali v odlagališče, temveč v Pevmski park.

Gradnja novega parkirišča se bo predvidoma zaključila jeseni, tako da bo do takrat zaprt tudi predel Pevmskega parka, kamor bodo dovažali odkopano zemljo za potrebe gradbišča. Točnega datuma zaključka del sicer ni mogoče napovedati, saj bo odvisen od vremenskih razmer.

Tako nekdanja drevesnica kot tudi Pevmski park sta v lasti Dežele Furlanije - Julijske krajine, ki bo v gradnjo novega parkirišča vložilo skoraj dva milijona evrov. Ob zaključku del bo na voljo 170 parkirnih mest, poleg tega bo na novem parkirišču lahko parkiralo tudi deset avtodomov.