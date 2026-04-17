Zapore in spremembe prometnega režima na vipavski hitri cesti

Vipavska hitra cesta bo med Nanosom in Vipavo proti Vrtojbi zaprta od sobote od 6. ure do ponedeljka do 5. ure, poročajo Primorske novice. Proti razcepu Nanos pa v soboto od 7. do 24. ure.

V novi fazi zapore bo zaradi obnovitvenih del predvidoma od ponedeljka, 22. aprila, do 11. maja za ves promet zaprt izvozni krak priključka Vipava. V tem času bo promet, namenjen v Vipavo, na priključku Razdrto preusmerjen na vzporedno regionalno cesto Razdrto-Vipava.

V nadaljevanju, maja, sledi prestavitev obnovitvenih del na drugo stran smernega vozišča. Od 11. maja do 5. julija bo zaradi obnove popolna zapora smernega vozišča na odseku Vipava-Razdrto. V tem času bo promet potekal dvosmerno po nasprotnem smernem vozišču Razdrto-Vipava.

V začetku julija bodo vzpostavili popolno zaporo hitre ceste na odseku Vipava-Razdrto, v smeri proti Nanosu. V času popolne zapore bodo vzpostavili enak prometni režim, kot je bil lani v času del. Ves promet proti Novi Gorci bo potekal po enem voznem pasu proti Vipavi. Drugi pas bodo vzpostavili za intervencijska vozila.

Tranzitni promet v smeri Ljubljane bo potekal preko MMP Fernetiči, ostali promet proti Ljubljani pa bo potekal po vzporedni regionalni cesti Vipava-Razdrto.