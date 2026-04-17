Zapore in spremembe prometnega režima na vipavski hitri cesti

Potekala bodo obnovitvena dela

Spletno uredništvo |
Vipava |
17. apr. 2026 | 12:10
    Zapore in spremembe prometnega režima na vipavski hitri cesti
    Vipavska hitra cesta (ALENKA TRATNIK/PRIMORSKE NOVICE)
Vipavska hitra cesta bo med Nanosom in Vipavo proti Vrtojbi zaprta od sobote od 6. ure do ponedeljka do 5. ure, poročajo Primorske novice. Proti razcepu Nanos pa v soboto od 7. do 24. ure.

V novi fazi zapore bo zaradi obnovitvenih del predvidoma od ponedeljka, 22. aprila, do 11. maja za ves promet zaprt izvozni krak priključka Vipava. V tem času bo promet, namenjen v Vipavo, na priključku Razdrto preusmerjen na vzporedno regionalno cesto Razdrto-Vipava.

V nadaljevanju, maja, sledi prestavitev obnovitvenih del na drugo stran smernega vozišča. Od 11. maja do 5. julija bo zaradi obnove popolna zapora smernega vozišča na odseku Vipava-Razdrto. V tem času bo promet potekal dvosmerno po nasprotnem smernem vozišču Razdrto-Vipava.

V začetku julija bodo vzpostavili popolno zaporo hitre ceste na odseku Vipava-Razdrto, v smeri proti Nanosu. V času popolne zapore bodo vzpostavili enak prometni režim, kot je bil lani v času del. Ves promet proti Novi Gorci bo potekal po enem voznem pasu proti Vipavi. Drugi pas bodo vzpostavili za intervencijska vozila.

Tranzitni promet v smeri Ljubljane bo potekal preko MMP Fernetiči, ostali promet proti Ljubljani pa bo potekal po vzporedni regionalni cesti Vipava-Razdrto.

