Ptičji raj ob izlivu Soče

Opazovali bodo ptice selivke, ki prezimijo v laguni in na mokriščih ob njej. Zadruga Rogos organizira v soboto, 25. januarja, ob 15. uri voden ogled naravnega rezervata na otoku Cona ob izlivu Soče. Udeležence bo spremljal izvedenec Matteo de Luca; v njegovi družbi se bodo sprehodili po rezervatu, v katerem je pozimi dolga vrsta ptic selivk, ki k izlivu Soče priletijo tudi iz zelo oddaljenih krajev. Voden ogled je brezplačen, tako da bodo morali udeleženci kupiti le vstopnico, ki je potrebna za obisk rezervata in stane pet evrov (3,5 evra znižana). Udeležencem svetujejo primerna zimska oblačila in obutev; za boljše opazovanje ptic je koristen daljnogled.V prejšnjih dneh se je na otoku Cona zadrževal tudi belorepec (lat. Haliaeetus albicilla), ki velja za zelo ogroženo vrsto. Največje populacije belorepcev so na Norveškem ter v vzhodni in severovzhodni Evropi. Gre sicer za zelo veliko ujedo s širokimi perutmi in veliko glavo. Kot pove že njegovo ime, imajo odrasli osebki izrazito bel klinast rep, ki je dobro viden zlasti v letu. Zadržuje se predvsem v bližini voda, saj se prehranjuje z ribami in vodnimi pticami.

