Pustovanje v Grgarskih Ravnah postalo uradno pustovanje v Novi Gorici

Pustovanje v Grgarskih Ravnah je postalo uradno pustovanje v Mestni občini Nova Gorica. V tej vasi namreč negujejo enega najstarejših slovenskih pustnih običajev, ki bo tako dodatno ovrednoten. »Prepričan sem, da bomo z vključitvijo v turistično-promocijske kanale in v sklop dogajanja v okviru Evropske prestolnice kulture to pustovanje dodatno oplemenitili in k nam privabili številne obiskovalce, ki si bodo želeli ogledati naše tradicionalne pustarje,« poudarja novogoriški podžupan Simon Rosič.

Kljub epidemiji Turistično društvo KUK Grgarske Ravne-Bate, ki vsako leto organizira pustovanje, ni vrglo puške v koruzo, ampak skupaj z občino snuje bogato dogajanje v prihodnjih letih. Da pa bi se zima čim prej poslovila, sta občino včeraj obiskala pustar iz omenjene vasi in njegova mlajša pomočnica. Na travniku pred mestno hišo ju je sprejel podžupan Simon Rosič in napovedal: »Na novogoriški mestni občini smo se odločili, da to bogato pustno dediščino naše občine dodatno ovrednotimo in razširimo glas o tem zanimivem izročilu Banjške planote. S Turističnim društvom KUK Grgarske Ravne-Bate smo se dogovorili, da bo pustovanje v Grgarskih Ravnah odslej uradno pustovanje mestne občine.«