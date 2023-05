Rabljeni predmeti niso vedno za odpad

Skrb za okolje z zmanjševanjem količine odpadkov, boj proti potrati in socialna pomoč: s temi tremi cilji je v Gregorčičevi ulici med Gorico in Sovodnjami nastal center ponovne uporabe, ki ga bo podjetje Isontina ambiente (ISA) odprlo v ponedeljek, 22. maja. Včeraj je direktor Giuliano Sponton skupaj z odgovornim za stike z javnostmi Stefanom Russom in uslužbenko Anno Kusterle predstavil delovanje novega centra in njegovo ime – Otok ponovne uporabe –, ki so ga izbrali s pomočjo občanov oz. na javnem natečaju.

Zmagovalki, vzgojiteljici Giorgii Iacobini, se je Sponton včeraj zahvalil za sodelovanje in jo nagradil z majčko podjetja ISA. »Na natečaju za poimenovanje novega centra je sodelovalo zelo veliko ljudi, kar nas veseli. Največ všečkov je prejel Giorgiin predlog Isola del riuso, ki smo ga seveda prevedli tudi v slovenščino in furlanščino,« je povedal Sponton.

Gregorčičevi ulici so postavili pet kontejnerjev, v katerih bodo skladiščili rabljene, a še vedno uporabne predmete. V center ponovne uporabe jih bodo smeli prinašati samo občani sovodenjske in goriške občine, prevzel pa jih bo lahko vsakdo. »Pogosto se zgodi, da se med odpadki znajdejo tudi predmeti, ki so v dobrem stanju in so torej še uporabni. Le-te bomo zbirali v novem centru, kjer si jih bo mogoče ogledati in jih nato odnesti domov. Seznam bomo objavljali na spletu, tako da bo vsakdo vedel, ali imamo v kontejnerjih nekaj, kar ga zanima. Zbirali bomo pohištvo, raznovrstno opremo in druge predmete. Izjema so elektronske naprave, knjige, oblačila in vzmetnice,« pojasnjuje podjetje ISA. Otok ponovne uporabe bo odprt od ponedeljka do petka med 14.30 in 18. uro, ob sobotah pa med 9.30 in 12.30 ter med 14.30 in 18. uro.