Računsko sodišče obsodilo goriška zdravnika

Med delovnim urnikom sta se odpravljala na banko, v gostilno in po nakupih, še zlasti pa v zasebno zobozdravniško ambulanto, kjer sta izvajala zasebno dejavnost, namesto da bi pomagala bolnikom, ki so njuno pomoč potrebovali v stomatološki ambulanti goriške bolnišnice. Zato bosta morala Giulio Tamburlini in Claudia Sfiligoi, goriška zobozdravnika in zakonca, izplačati zdravstvenemu podjetju Asugi skupno 187.000 evrov odškodnine, saj sta neupravičeno zapuščala delovno mesto v goriški bolnišnici in s tem škodila tudi ugledu zdravstvene ustanove. Zakonca sta bila tačas že odpuščena.

Njuno početje je leta 2016 razkrinkala goriška finančna policija, potem ko so je zdravstveno podjetje opozorilo poveljstvo na nekatere nepravilnosti. Z razsodbo je računsko sodišče delno sprejelo zahtevo tožilstva, ki je za Tamburlinija predlagalo plačilo 434.760 evrov odškodnine (bil je namreč vodja stomatološke ambulante bolnišnice), za njegovo ženo pa 82.672 evrov.