Raje doma kot s prijatelji

Mlade je pandemija koronavirusa zelo prizadela, saj so se mnogi izmed njih znašli v hudi duševni stiski. Potem ko so bili več mesecev zaprti med štirimi stenami, so tudi po sprostitvi ukrepov svoj prosti čas še naprej raje preživljali doma, največkrat pred računalniškim ekranom, namesto da bi se ponovno v živo družili s svojimi sovrstniki. Kako težko je bilo mladim v obdobjih popolne zapore javnega življenja in takoj po njih, so predstavniki goriškega oddelka za duševno zdravje pojasnili med enim izmed petkovih srečanj, ki so jih v parku Basaglia izpeljali v okviru festivala èStoria.

»Takoj po začetku lanskega lockdowna smo obravnavali porast sporov znotraj družin, medtem ko smo po sprostitvi ukrepov opazili, da so številni mladi raje še naprej ostajali doma, čeprav bi se lahko spet družili s svojimi sovrstniki. Tovrstni primeri so se že začeli pojavljati v zadnjih letih; številni mladi so imeli težav obiskovati šolo in se srečevati s prijatelji, raje so se zatekali v virtualni svet. S pandemijo se je število tovrstnih primerov povečalo; lockdown je imel vlogo katalizatorja latentnih težav, ki so prišle na dan - občutki tesnobe, strah pred mnenju drugih, prekomerna zaskrbljenost,« je pojasnil otroški nevropsihiater Valerio Vellante, medtem ko je psihologinja Jana Pečar predstavila delovanje družinske posvetovalnice, v katero se mladi od 14. leta dalje lahko tudi sami odpravijo za najrazličnejše potrebe in vprašanje zlasti glede spolnosti in kontracepcije. Tudi sama je poudarila, da so se številni mladi po lockdownu neradi odpravljali zdoma, kar je spravilo v težave tudi starše. Najprej so morali otroke siliti, naj sledijo pouku na daljavo, že takoj zatem so jih morali pozivati, naj zaprejo računalnik in se odlepijo od spleta.