Razlogov za preplah ni, stopnja pozornosti pa ostaja visoka. Tako izhaja z včerajšnje seje pokrajinskega odbora za varnost na goriški prefekturi, na kateri so obravnavali tudi vprašanje nasilnega vedenja skupin najstnikov, ki v zadnjih mesecih odmeva v goriški javnosti. Poleg predstavnikov vseh varnostnih organov se je srečanja na povabilo prefektinje Ester Fedullo udeležil tudi goriški župan Rodolfo Ziberna. Ob robu sestanka je poudaril, da je zaskrbljenost odveč, saj mladostniško nasilje v Gorici za zdaj ostaja zelo omejen pojav, varnostni organi pa so že poostrili nadzor na najbolj izpostavljenih točkah.

"Na srečanju je jasno prišlo do izraza, da je šlo pri neprijetnih dogodkih v prehodu za pešce med Verdijevim korzom in Diazovo ulico ter v Morellijevi ulici za posamične primere. Varnostni organi že vsaj dve leti izvajajo poostren nadzor ter redno legitimirajo mlade, ki se tam zbirajo," je povedal Ziberna. Po njegovih besedah so v marketu med ulicama Contavalle in Morelli v preteklih tednih štirje mladi - dva mladoletnika in dva polnoletna tuja državljana - skušali ukrasti steklenico žgane pijače, vendar dogodek nazadnje ni bil prijavljen. Zadnji podoben primer, o katerem so bili obveščeni varnostni organi, naj bi se v isti trgovini zgodil lani, je dejal župan in poudaril, da bodo pristojni kljub temu še naprej bdeli nad omenjenimi mestnimi območji.

Da razmere niso alarmantne, je potrdila tudi prefektinja. "Izrednih razmer ni, kljub temu pa občane pozivam, naj prijavijo morebitne primere drobnega kriminala, ki so jim priča, in zahtevajo posredovanje policije," je povedala Fedullo. Ob tem je izpostavila pomen poostrenega nadzora, sodelovanja med varnostnimi organi in krepitve videonadzora. Sestanek je bil sicer namenjen predvsem uskladitvi pokrajinskega poletnega načrta varnostnih ukrepov. Fedullo je nanj povabila tudi Ziberno ter predstavnike občin Tržič in Gradež, da bi se pogovorili o potrebah posameznih območij.