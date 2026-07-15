V slovenskem jeziku se bo imenoval Janez Pavel Dianin. Tako je na prvem srečanju s krajevnimi novinarji povedal novi goriški nadškof, ki smo ga doslej nazivali Giampaolo Dianin. V Gorico je prispel v nedeljo, 12. julija. Mesta si še ni utegnil podrobneje ogledati, je dejal, saj se je v teh prvih dneh posvečal predvsem selitvi in urejanju dokumentov. Čeprav mora te dni zaradi uradnih dolžnosti veliko govoriti, je poudaril, da bi v resnici najraje molčal in prisluhnil ljudem ter spoznaval utrip novega okolja.

Kako ste doživeli umestitev?

Nedelja je bila zame res poseben, izjemno bogat dan, ki sem ga užival v vsakem trenutku. Začel se je v Ogleju, kar je pomenilo pravi potop v zgodovino. Oglejska cerkev je namreč izvir številnih krščanskih skupnosti, ne le pri nas, ampak po vsej severni Evropi. To je bil nepozaben trenutek. Ko sem nato potoval proti Gorici, je močno deževalo. Ob mojem prihodu pa je nehalo in na nebu se je izrisala čudovita mavrica, kot bi me nebo sprejelo z veseljem in barvami. Sprejelo me je ogromno ljudi. Toplina, ki sem jo začutil, je bila zame neizmerno darilo. Praznovanje je bilo prelepo. Zelo sem hvaležen svojemu predhodniku, nadškofu Carlu Robertu Marii Redaelliju.

Katere nasvete vam je predal msgr. Redaelli?

Posebnih navodil mi ni dal. Dejal mi je le, da prihajam v čudovito in bogato okolje, v katerem se bom dobro počutil. Sam sem mu zaupal, da bodo moja prva prioriteta duhovniki – škof brez sodelovanja duhovnikov in diakonov ne more narediti ničesar. Ta prostor je stičišče kultur, tradicij in zgodovine, kar prinaša določeno kompleksnost, ki zahteva veliko potrpežljivosti, a je hkrati izjemno živahen.

Kaj veste o slovenski narodni skupnosti na Goriškem?

Slovenska manjšina je neločljiv del zgodovine teh krajev in moja dolžnost je, da ji prisluhnem. Zavedam se svojih jezikovnih pomanjkljivosti, a se trudim z izgovorjavo kake besede, saj želim pokazati spoštovanje. Nadškof Redaelli mi je podaril nekaj knjig, med njimi tudi Rebulov roman Nokturno za Primorsko, da bi lažje razumel to deželo in njene pretekle rane.

Kako bi radi, da vas imenujemo v slovenskem jeziku?

Kako ste klicali papeža Janeza Pavla II.? »Giampaolo« je dejansko »Giovanni Paolo«, zato me lahko v slovenščini mirno imenujete Janez Pavel. V izjemno čast mi je, da lahko nosim isto ime kot veliki papež.