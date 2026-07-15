Z ilustratorji o podnebju prihodnosti

Kakšne podnebne spremembe nas čakajo v prihodnosti? Kako bosta čez kako desetletje videti tržaški Pomol Audace ali razgledišče na Kontovelu? Ta vprašanja si bodo v četrtek postavili v Borariumu, openskem muzeju burje, ki domuje v Narodni ulici 49. Pod okriljem projekta Znanilci sprememb, ki ga dežela FJK sofinancira v sklopu Interreg programa Italija - Slovenija, je javnost vabljena, da svoja razmišljanja o podnebnih spremembah deli s šestimi ilustratorji oziroma vizualnimi umetniki. Jan Sedmak, Giovanna Giuliano, Paolo Pascutto, Aleš Brce, Giulia Silipo in Giulio Quarantotto bodo prisluhnili sugestijam in vizijam udeležencev ter jih skušali upodobiti.

Jutrišnji dogodek se bo pričel ob 18.30, predhodna najava ni potrebna, dodatne informacije pa nudijo na naslovu museobora@gmail.com.