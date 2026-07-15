Na tramvaj bo treba še malo počakati

To, da se je openski tramvaj rodil pod nesrečno zvezdo, ni nobena skrivnost. Po njem je v teh dneh spet klatila nesreča, zato predvidoma ne bo prevažal potnikov od jutri dalje, kot je bilo sprva napovedano. Kot so za Primorski dnevnik pojasnili iz družbe Trieste Trasporti, je Dežela FJK odredila dodatnih petdeset testnih voženj. Te naj bi tramvjerji opravili danes in jutri. Razlog za dodatne preizkuse je manjša okvara na enem od vozov, ki zavirajo oziroma potiskajo tramvaj po Škorklji. Okvaro so popravili, dežela pa zahteva zagotovilo, da se ta ne bo ponovila.V petek je predviden še pregled proge s strani deželnih tehnikov, ki naj bi nato dali zeleno luč za redno obratovanje openskega tramvaja. Kdaj naj bi torej začel voziti, ni še dano vedeti. Vse je odvisno od hitrosti, s katero bodo deželni tehniki izdali dovoljenje. To lahko traja nekaj dni ali celo le nekaj minut.