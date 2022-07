Razmere v tržaški in goriški pokrajini stabilne (video)

»Položaj na požarišču na italijanskem Krasu je stabilen. Gasilci in prostovoljci civilne zaščite so s skupnimi močmi zaustavili nadaljnje širjenje ognjenih zubljev.« S temi besedami je stanje v tržaški in goriški pokrajini, kjer od torka divjajo gozdni požari, komentiral pristojni v deželni vladi za civilno zaščito Riccardo Riccardi. Dodal je, da gasilci in prostovoljci vse svoje moči usmerjajo v omejevanje požara in gašenje ognjenih zubljev.

Iz zraka pri gašenju na italijanski strani meje pomagajo trije helikopterji in en kanader. Eno letalo za gašenje je moralo zaradi mehanske okvare na popravilo in bo kmalu spet na razpolago. Dejavnih je tudi več deset prostovoljcev Civilne zaščite in pripadnikov gozdne policije. Okoli 300 oseb, predvsem Jameljcev, se še ni vrnilo na svoje domove, nihče ni poškodovan, ali ima težave zaradi vdihavanja dima.

Meteorologi v torek napovedujejo prihod hladnejše vremenske fronte, kar vsem, ki se borijo proti ognju, vliva upanja. Bistveno bolje je tudi s prisotnostjo prašnih delcev PM10 v zraku v okolici pogorišča. Zaradi dima pristojni vsekakor svetujejo zadrževanje v zaprtih prostorih in zapiranje oken in vrat.