Razprodaje se začenjajo 5. januarja

V vsej deželi Furlaniji - Julijski krajini (in povsod drugod po Italiji z edino izjemo Sicilije in Doline Aosta) se bodo sezonske razprodaje obutve in tekstila začele v četrtek, 5. januarja, nakar bodo trajale do 31. marca.

»Zimski popusti nimajo več istega pomena, kot so ga imeli pred leti, po drugi strani so za trgovce še vedno pomembni. Po njihovi zaslugi se poveča likvidnost podjetij, medtem ko kupci lahko dobijo zelo kakovostno blago po znižani ceni,« poudarja predsednica goriškega odbora zveze Federmoda Antonella Pacorig, po kateri so trgovci z božičnim obdobjem precej zadovoljni, saj je bilo po goriškem mestnem središču kar nekaj prazničnega vrveža.

»Mnogi so se pred božičem odločili za nakup daril za svoje najdražje, številni so kupili nekaj tudi zase, da bi se vsaj malce pocrkljali po dolgem obdobju, med katerim skrbi res ni manjkalo. Nekaj je bilo tudi kupcev, ki so povedali, da bodo počakali na začetek zimskih razprodaj, ko bodo cene nekoliko nižje. Z veseljem jih bomo sprejeli v naših trgovinah in jih kot vedno pričakali s kakovostnim blagom in dobrimi cenami,« poudarja Antonella Pacorig.

Cena in odstotek znižanja

Trgovci med razprodajami morajo spoštovati določbe zakona o varstvu potrošnikov, pri čemer velja opozoriti na dejstvo, da mora biti na blagu zabeležena tako cena pred znižanjem kot tudi znižana cena, pa tudi odstotek znižanja. V trgovinah mora tudi biti jasno označeno, katero blago je v akciji in katero ni.