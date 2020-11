Razstava Klavdija Palčiča uvod v virtualno 39-letnico

Razstava del slikarja Klavdija Palčiča je osrednji dogodek, ki ga goriški Kulturni dom prireja ob svoji 39-letnici. Zaradi epidemioloških razmer bo odprtje, tako kot današnja novinarska konferenca, potekalo po spletu: dogodek bodo predvajali v petek, 27. novembra, s pričetkom ob 16. uri prek platforme Zoom na povezavi. Tržaškega umetnika, ki je letos praznoval 80. rojstni dan, bosta predstavila likovna kritika Nelida Nemec in Joško Vetrih. Do konca januarja 2021 bo v Kulturnem domu na ogled 22 Palčičevih del srednjega in velikega formata. Na današnji novinarski konferenci sta poleg predsednika Kulturnega doma Igorja Komela spregovorila Paolo Hmeljak in Francesca Iancig, predstavnika agencije Tmedia, ki bo goriškemu kulturnemu hramu pomagala pri spletnem predvajanju dogodkov ob 39-letnici. Ob Palčičevi razstavi načrtujejo še predstavitev posebne številke informativnega biltena Kulturnega doma, predstavitev zbornika o spomeniku slovenskim vojakom v Doberdobu ter predvajanje uspešnega dokumentarca GO-VID Ko vidiš spet mejo, ki sta ga med spomladanskim zaprtjem meje med Gorico in Novo Gorico pripravila Sara Terpin in Carlo Ghio. Datum predvajanja še ni določen; ob tej priložnosti napovedujejo še nastop goriške kantavtorke Paole Rossato, tržaške pevke Martine Feri, šempetrskega harmonikarja Erika Gregoriča in ženske vokalne skupine Danica. Slavnostni govornik bo dolgoletni novinar Primorskega dnevnika, Marko Marinčič.