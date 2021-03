Registrske tablice bodo nadzorovali tudi v Števerjanu

Nadzorne videokamere, ki prepoznajo registrske tablice, bodo kmalu dobili tudi v Števerjanu. Omenjene naprave, ki se poslužujejo t.i. targa system, »prebirajo« registrske tablice in preko povezave na državno podatkovno bazo opozarjajo varnostne organe na morebitna sumljiva vozila. Na podlagi registracij lahko karabinjerji, policija in redarji izsledijo ukradene avtomobile ali vozila, katerih vozniki so odgovorni za druga kazniva dejanja, lahko pa tudi preprosto preverijo, ali so lastniki avtomobila poskrbeli za zavarovanje in plačilo avtomobilske takse.

Števerjanska občinska uprava je za izvedbo projekta prejela deželni prispevek. Kamere, ki razberejo registrske tablice, bodo postavili na vse vhode v vas, ki jih je skupno osem. Dela so se že začela, ob namestitvi kamer na ustrezne drogove pa mora občina vzpostaviti infrastrukturo. »Vzpostavitev povezave na državno podatkovno bazo, ki je tudi birokratsko precej zapletena, smo zaupali specializiranemu podjetju. Na podlagi prebranih registrskih tablic pa bo ukrepala kvestura oz. varnostni organi, seveda nikakor ne občina. Naš cilj je, da so naši občani bolj varni,« razlaga podžupan Občine Števerjan Marjan Drufovka. Občina bo projektu namenila 27.000 evrov. »Gre za deželne prispevke iz let 2019 in 2020, ki so namenjeni varnostnim ukrepom. Tudi za letošnje leto smo se že vpisali na razpis, a za zdaj še ne vemo, koliko bo znašal prispevek. Manjšo vsoto bomo krili tudi iz občinske blagajne,« dodaja Drufovka.