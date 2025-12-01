Sovodenjski spomenik po šestdesetih letih dobil rdečo zvedo

S svečanostjo in koncertom pod naslovom Naj živi pesem upora so v petek v Sovodnjah počastili 60-letnico postavitve spomenika NOB v vasi in tudi 80. obletnico zmage nad nacifašizmom. Pod pokroviteljstvom občine Sovodnje in SKGZ sta smiselno zasnovano proslavo priredili krajevni sekciji ANPI-VZPI in Kulturno društvo Sovodnje.

Občutena počastitev je potekala na dveh lokacijah: najprej pred spomenikom NOB, nato pa v Kulturnem domu Jožefa Češčuta. Med bistrim, a hladnim večerom se je pred spomenikom zbralo veliko domačinov in tudi ljudi od drugod. Po polaganju vencev sta župan Luca Pisk in predsednik krajevne ANPI-VZPI Bernard Florenin na spomeniku odkrila rdečo zvezdo, pri čemer je sovodenjski prvi občan naglasil, da je zvezda simbol antifašizma in partizanstva in da so se s tem simbolom na kapah borili naši očetje proti zlu, ki sta ga predstavljala fašizem in nacizem. Pristavil je, da so spomenik postavili pred šestdesetimi leti, in sicer 28. novembra 1965. Bernard Florenin je navzoče pozval k enominutnemu molku v počastitev na 101 padlega z območja občine Sovodnje. Kratko, a občuteno slovesnost so oplemenitila Sovodenjska dekleta z dvema priložnostnima partizanskima pesmima.

Trije zbori in glasbena skupina

Drugi del sovodenjskega večera, ki bi ga lahko naslovili s pristnim »partizanskim mitingom« je, kot rečeno, sledil v vaškem Kulturnem domu. Tam je publika do zadnjega kotička napolnila dvorano in prisluhnila priložnostnim nagovorom ter izvajanju partizanskih pesmi treh pevskih zborov in glasbene skupine Vstala Primorska. Uvodoma je publiko pozdravil župan Luca Pisk, ki je osmislil pomen dogodka za svobodomiselne ljudi, nakar je o gradnji in postavitvi spomenika spregovoril Bernard Florenin. Med drugim je povedal, da se je pred 60. leti vse to dogajalo v težkih političnih razmerah, ki so odklanjale namestitev rdeče zvezde. To smo opravili šele danes, je podčrtal predsednik krajevne ANPI-VZPI, kajti zvezda ni le simbol partizanstva, temveč je tudi simbol svobode, enotnosti, bratstva, upora proti črnemu zlu, torej vrednot, ki so danes žal, pod vedno večjim udarom. Nika Tomsič, ki je povezovala program večera, je nato prebrala imena vseh domačinov, ki so za svobodo darovali svoja mlada življenja. Kulturni program so oblikovali moški pevski zbor Kraški dom iz Repentabra, ki ga vodi Vesna Guštin, moški pevski zbor Vesna iz Križa, ki deluje pod vodstvom Rada Miliča, ter moški pevski zbor Valentin Vodnik iz Doline s pevovodkinjo Anastazijo Purič. Za rokovsko popestritev je poskrbela glasbena skupina Vstala Primorska. S priložnostnimi mislimi je petju partizanskih napevov velik pomen pripisal Boris Pangerc. Naše borce so pesmi bodrile in jim vlivale moč in vztrajnost, da so se borili proti močnemu in krutemu nasprotniku, ki nas je hotel zbrisati z obličja zemlje. Tudi danes, ko svet preživlja čudne čase, je opozoril govornik, naj nas pesem bodri in nas pozove, naj se ne prepustimo malodušju.

Partizanski večer so zaključili združeni zbori z Vstajenjem Primorske. Primorska himna je tako vžgala, da so jo morali ob stoječi in prepevajoči publiki zapeti dvakrat.