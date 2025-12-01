Želeli bi manj pregrad in vsem dostopen prostor za skupnost

Sodelovanje prebivalcev v procesu urbanističnega razvoja predmestja je za tržaško občino novost. S projektom Scintille, ki predvideva izdelavo načrtov za izboljšanje kakovosti življenja v obljudenih četrtih, je občina z izbranimi izvajalci morala stopiti na tisto pot, ki se je je v zadnjih letih izogibala, oz. prisluhniti glavnim uporabnikom prostora. To je eno izmed številnih mnenj, ki jih imajo udeleženci srečanj v okviru omenjenega projekta. Zadnje je zaživelo v soboto v knjižnici Quarantotti Gambini pri Sv. Jakobu, ki je s Sv. Marijo Magdaleno eno od glavnih predelov, vključenih v projekt.

»K sodelovanju na današnje srečanje smo poklicali posameznike, ki so aktivno vključeni v vsakdanje življenje mestne četrti, zaradi poklica, ki ga opravljajo, prostovoljnega dela ali enostavno dobre volje po iskanju skupnih rešitev,« je povedal Stefano Carbone, specialist v socialni psihologiji, ki je s pisarno arhitektov Archpiùdue Paola Miotta in Maura Sartija ter arhitektko Eleno Orsanelli z razpisom prevzel oblikovanje načrtov. Srečanje so oblikovali v sodelovanju s tržaško občino in projektom Habitat Microarea. Prisotni so bili predstavniki društev, združenj staršev slovenske in italijanskih šol, župniki, poveljnik karabinjerjev, predstavniki odborov za zaščito okolja in četrti, člani društev za pomoč ostarelim in drugi. »Po uvodnem pozdravu smo izpostavili cilje projekta in predali besedo skupnosti,« je dopoldanski dogodek opisal Carbone, »udeleženci so se nato posvetili devetim glavnim temam in jih po skupinah povezali z vsakdanjostjo v omenjenih četrtih ter jih ponovno delili na štiri glavna področja, to so mladi, vključevanje in občutek skupnosti, ostareli in družine. Prišle so na dan različne teme kot so osamljenost, varnost, težave staršev ter družin z majhnimi otroki in drugo.«

Udeleženci so tako skupaj poiskali odgovore na vprašanja organizatorjev. Kako bi lahko med prebivalci širili občutek varnosti? Kako povezati med sabo družine in kako pospešiti sodelovanje med lokalnimi organizacijami? Kako aktivno vključiti mlade v skupnost in kateri so prostori, ki bi jih lahko uporabljali? Vsaka skupina je obdelala svoje področje delovanja in poiskala odgovore na vprašanja. Družine z otroki pogrešajo varno sprehajanje do vzgojnih središč in težko sobivajo s porastom prometa po šentjakobskih cestah. Starejši občani, podobno kot šibkejši prebivalci območja, se dnevno srečujejo z arhitektonskimi pregradami, zaradi katerih se večkrat odločijo, da ne odidejo od doma in so zato osamljeni. Mladim pa je treba ponuditi prostore, kjer bi se lahko srečevali in skupaj prirejali dogodke oz. dejavnosti. Teh sicer ne manjka med Magdaleno in Sv. Jakobom in vse do Čarbole, so pa potrebni preureditve in upravljanja.

Vse skupine so si bile enotne: četrt potrebuje prostor za skupnost, kraj, kjer se lahko srečujejo generacije, kjer se lahko otroci na varnem igrajo v družbi vrstnikov, a tudi starejših. Vsem dostopen prostor, kjer se vsak posameznik počuti sprejete v skupnost. Urbanistična ureditev okolja, so poudarili, pogojuje vsakdanje življenje prebivalcev in jih usmerja.

Projekt Scintille bo kmalu obrodil prve sadove. Občina bo prejela projekte, ki jih izvajalci prilagajajo potrebam prebivalcev, in se nato obvezala, da bo za njihovo uresničitev poiskala sredstva. Od Dežele FJK je za izdelavo projektov prejela dva milijona 245 tisoč evrov, zdaj pa čaka na razpise. Včerajšnje srečanje pa je le začetek skupinskega dela, so si obljubili udeleženci.