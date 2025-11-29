Vrtiljaki, sladkarije in stojnice: pričel se je Andrejev sejem

Danes se je v Gorici pričel priljubljeni Andrejev sejem, ki bo mestne ulice poživil do ponedeljka, 1. decembra. Tudi jutri in v ponedeljek bo parkiranje brezplačno v vseh modrih conah goriškega središča, kjer ne velja zapora za promet. Vrtiljaki bodo v mestu ostali do 8. decembra.

Vrtiljaki in druge atrakcije bodo danes obratovali do 1. ure ponoči, jutri od 10. do 23. ure, v ponedeljek, 1. decembra, pa od 14. do 21. ure. Od torka, 2. decembra, do četrtka, 4. decembra, bo čas za zabavo na vrtiljakih med 15. in 20. uro. V petek, 5. decembra, bo park deloval od 15. do 22. ure, 6. in 7. decembra od 10. ure do polnoči, nazadnje pa v ponedeljek, 8. decembra, od 11. do 20. ure.