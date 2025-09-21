Rekorden porast turistov tudi v briških občinah

»Trenutno doživljajo Brda izjemno obdobje. V prvih osmih mesecih leta 2025 je število obiskovalcev za 22,7 odstotka preseglo že itak rekordno število iz leta 2024, k čemur so prispevali tuji obiskovalci, ki so v povprečju ostali več kot dve noči, in Italijani, ki se vse pogosteje odločajo za krajša bivanja,« je dejal deželni odbornik za proizvodne dejavnosti in turizem Sergio Emidio Bini na petkovem odprtju praznika grozdja v Krminu.

Obetajoče številke na Krminskem in v okoliških briških občinah potrjujejo, da se naš teritorij zaradi svoje močne identitete ter kakovosti hrane, vina in kulturne ponudbe uveljavlja kot vodilna destinacija tako na državnem kot na mednarodnem prizorišču, je še razložil Bini. Pri tem se poznajo tudi pozitivni učinki Nove Gorice in Gorice, Evropske prestolnice kulture 2025, je še pristavil odbornik.

»Praznik grozdja torej ne predstavlja le trenutek praznovanja briške tradicije ter kulinarične in vinske kulture, temveč tudi predstavitev strategij turizma in teritorialnega razvoja Furlanije - Julijske krajine,«je še povedal odbornik.

Danes kolesarji in traktorji

Praznik grozdja, v sklopu katerega se krminske ulice prelevijo v prestolnico vina, bo potekal še danes. Prireditev so prvič izpeljali leta 1938. Letošnjo izvedbo, ki je nastala s podporo Dežele FJK in zavoda Promoturismo, je sooblikovalo več 40 stojnic s hrano in vinom. Danes se bo v sklopu praznika ob 9.30 začela osma izvedba tradicionalne čezmejne kolesarske dirke Collio Brda Classic. Ob 15.30 bo potekal sprevod traktorjev in vozov. V večernih urah bo na sporedu tudi glasba v živo in z didžeji.