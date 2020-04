Rešeljikin med cenjen in donosen

Čebele so v zadnjih dneh začele zapuščati svoje panje in se odpravljati na pašo, saj številno sadno drevje že cveti in tudi s cvetjem vse bolj okrašeni travniki razkazujejo svojo biološko pestrost.»Čebelarska sezona se je začela nekaj dni prej kot običajno. V zadnjih dneh je spet nekoliko bolj hladno, vendar se čebele kljub temu že množično odpravljajo iz panjev. V roku enega tedna bo na Krasu cvetela divja češnja, takoj zatem bo konec aprila na vrsti akacija; sledila bo proizvodnja medu iz pajesna in nazadnje cvetličnega medu,« pojasnjuje predsednik čebelarskega konzorcija iz goriške pokrajine Pier Antonio Belletti, ki pojasnjuje, da je med čebelarji izredno cenjen in hkrati donosen ravno med kraške češnje - v narečju rešeljike. Če stane akacijev med od deset do petnajst evrov na kilogram, moramo za kilogram medu divje češnje odšteti 25 evrov. Med divje češnje je rdečkaste barve, običajno je redko tekoč in močnega izrazitega vonja po mandeljnu oz. lubju rešeljike. Zelo hitro kristalizira v drobnih kristalih. Vsebuje coumarin derivat in oktadekanojsko kislino, ki je ena od uporabnih oblik nasičenih maščobnih kislin.