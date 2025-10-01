Sreda, 01 oktober 2025
Revija Topolino bo še drugič počastila Evropsko prestolnico kulture

Po Gorici in Novi Gorici se bo mudil Racman Jaka

Spletno uredništvo
Gorica
1. okt. 2025
    Nova številka revije Topolino (GO2025)
Priljubljena italijanska stripovska revija Topolino bo še drugič počastila Evropsko prestolnico kulture 2025. Potem ko je goriški čezmejni prostor maja odkrival stric Skopušnik, bo v 3645. številki revije, ki bo od danes, 1. oktobra, na voljo v trafikah, objavljena zgodba »Paperino, Paperoga e il gigante gentile«, v kateri bo se bo po Gorici in Novi Gorici mudil Racman Jaka s prijatelji. V novi reviji bosta na voljo še dve krajši pripovedi »Ci sono domande?« in »Problemi di budget«, umeščeni v Gorico oz. Novo Gorico.

$!Nova številka revije Topolino (GO2025)
