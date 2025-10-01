Priljubljena italijanska stripovska revija Topolino bo še drugič počastila Evropsko prestolnico kulture 2025. Potem ko je goriški čezmejni prostor maja odkrival stric Skopušnik, bo v 3645. številki revije, ki bo od danes, 1. oktobra, na voljo v trafikah, objavljena zgodba »Paperino, Paperoga e il gigante gentile«, v kateri bo se bo po Gorici in Novi Gorici mudil Racman Jaka s prijatelji. V novi reviji bosta na voljo še dve krajši pripovedi »Ci sono domande?« in »Problemi di budget«, umeščeni v Gorico oz. Novo Gorico.