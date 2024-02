Rezijanskim pravljicam vdahnili novo življenje

Do 9. februarja bo v Kulturnem domu na ogled svojevrstna razstava, ki v obliki ilustracij ponazori vrsto zgodb in ljudskih pravljic iz Rezije. Zanimiv prikaz je pripravila skupina študentov Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. Sedemnajst deklet in fantov iz raznih koncev Slovenije se je pod vodstvom mentorice prof. Suzi Bricelj spoprijelo z nelahko nalogo upodabljanja ljudskih pripovedi. V glavnem je šlo za zgodbe, ki jih je pripovedovala rezijanska pravljičarka Tina Wajtova iz Solbice in jih je zapisal eden največjih poznavalcev kulturnega utripa v dolini pod Kaninom, Milko Matičetov.

Na srečanje s pravljičnim svetom je prišlo kar nekaj ljubiteljev tovrstne umetnosti z obeh strani meje. Le-ti so si lahko napasli oči nad res globoko sporočilnostjo ilustracij, ki sleherni zgodbi vtisnejo še dodaten smiselni pečat. V razstavni veži Kulturnega doma so študentje postavili dvoje vrst likovnih izdelkov: pravo ilustracijo, ki je izrisana v tehniki akvarela in tuša oz. akrila, ter prikaz v obliki instalacije, ponekod v tridimenzionalni zasnovi. V obeh primerih so študentje vložili veliko znanja, spretnosti in pa domišljije, ki je v teh primerih še kako potrebna.